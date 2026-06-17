Дикие животные не спят: CSDD предупреждает водителей об опасности

Это яркое напоминание о том, как опасно сталкиваться с дикими животными на дороге.

С приближением праздничных дней многие водители могут оказаться на дороге в любое время суток, в том числе, в темноте. Вот почему мы призываем вас быть особенно осторожными!

Что рекомендуют водителям для безопасной езды:

-Использовать дальний свет в пределах возможности.

-Выбирать соответствующую скорость вождения.

-Обращать внимание на сияющие глаза на обочине дороги.

-Наблюдать за тенями в свете фар

Обращать внимание на мигание в отражателях дорожного столба.

Помните - если вы увидите одно животное, рядом могут быть и другие. Снизьте скорость и будьте готовы к неожиданной ситуации.

Пусть дороги отдыха будут безопасны и все направления доходят счастливо!