Дикие животные не спят: CSDD предупреждает водителей об опасности

Это яркое напоминание о том, как опасно сталкиваться с дикими животными на дороге.
С приближением праздничных дней многие водители могут оказаться на дороге в любое время суток, в том числе, в темноте. Вот почему мы призываем вас быть особенно осторожными!
Что рекомендуют водителям для безопасной езды:
-Использовать дальний свет в пределах возможности.
-Выбирать соответствующую скорость вождения.
-Обращать внимание на сияющие глаза на обочине дороги.
-Наблюдать за тенями в свете фар
Обращать внимание на мигание в отражателях дорожного столба.
Помните - если вы увидите одно животное, рядом могут быть и другие. Снизьте скорость и будьте готовы к неожиданной ситуации.
Пусть дороги отдыха будут безопасны и все направления доходят счастливо!