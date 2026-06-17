В среду усилится ветер

Синоптики прогнозируют, что погода будет преимущественно пасмурной, к вечеру начиная с запада страны прояснится. Осадков будет меньше, чем в предыдущие дни, однако во многих местах пройдут дожди, наиболее обильные - в Алуксненском и Балвском краях.

Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, на небе сохранится густая облачность, вечером прояснится. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +18...+19 градусов.