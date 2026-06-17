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В среду усилится ветер

© LETA 17 июня, 2026 07:56

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, во второй половине дня в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что погода будет преимущественно пасмурной, к вечеру начиная с запада страны прояснится. Осадков будет меньше, чем в предыдущие дни, однако во многих местах пройдут дожди, наиболее обильные - в Алуксненском и Балвском краях.

Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, на небе сохранится густая облачность, вечером прояснится. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +18...+19 градусов.

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