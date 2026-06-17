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Модницы теперь носят «почти ничего» на ногах — и это называется обувью

Редакция PRESS 17 июня, 2026 14:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Мода снова подошла к границе здравого смысла и аккуратно поставила на неё ногу.

В продаже появились туфли, которые выглядят так, будто дизайнер задался вопросом: а сколько обуви можно убрать, чтобы она всё ещё считалась обувью?

Новая модель бренда Dear Frances почти полностью закрывает стопу, но при этом оставляет её на виду. Это не совсем балетки, не совсем носок и не совсем босоножка.

Скорее тонкая клетка для ноги.

Создатели называют это «обувью-носком» и обещают посадку, похожую на перчатку. Модные эксперты говорят о новой волне так называемой «голой обуви», где сама стопа становится частью образа.

Если раньше туфли завершали наряд, теперь они иногда выглядят так, будто намеренно исчезают.

Именно отсутствие становится главным эффектом.

Такой тренд появился не на пустом месте. Несколько лет назад модный рынок уже полюбил сетчатые балетки. Потом появились прозрачные, плетёные и почти невидимые варианты.

А теперь дело дошло до моделей, через которые можно рассмотреть стопу почти как экспонат.

На подиуме Chanel идею довели до ещё более странного вида: к ногам моделей просто привязали каблуки, почти без остальной обуви.

Выглядит эффектно.

Но носить такое по обычным улицам — уже другой вопрос.

Проблема в том, что для этой моды нужны не только смелость и деньги, но и очень уверенные отношения со своими ногами. Тут не спрячешь ни педикюр, ни усталость, ни последствия долгой прогулки.

Подологи тоже не в восторге. У обуви всё-таки есть практическая функция: поддерживать стопу и смягчать удар о твёрдый тротуар.

У «почти невидимых» моделей с этим может быть сложно.

Так что новая мода отлично работает как эффектная картинка, летний жест и способ показать, что человек в теме.

Но если план на день включает десять тысяч шагов, возможно, ногам захочется чего-то более материального.

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