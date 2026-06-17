Применяет свой опыт: у Силини новая должность

Как сообщили в пресс-службе Сейма, Силиня заявила, что на посту председателя комиссии продолжит начатую работу по отстаиванию национальных интересов Латвии.

Она отметила, что ее опыт на посту премьер-министра в значительной степени был связан с вопросами Европейского союза (ЕС), в том числе с многолетним бюджетом ЕС, мирными переговорами по Украине, вопросами усиления безопасности на восточной границе, темами безопасности и миграции в повестке дня ЕС. Силиня также подчеркнула важность евроинтеграции Украины и Молдовы.

Обязанности заместителя председателя комиссии продолжит исполнять Угис Ротбергс ("Новое Единство").

Новый председатель комиссии был избран в связи с тем, что после отставки правительства ее предыдущий руководитель Эдмундс Цепуритис и представляемые им "Прогрессивные" оказались в оппозиции.