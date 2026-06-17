Полиция обещает рейды на Лиго: шесть дней в особом режиме

Государственная полиция напоминает, что за руль должны садиться только трезвые водители. Если во время праздников планируется употребление алкоголя, необходимо заранее позаботиться о безопасном возвращении домой.

Также важно не допустить, чтобы друг, родственник или знакомый управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Часто один своевременный разговор или изъятие ключей от машины могут предотвратить трагедию, подчеркнула полиция.

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий во время праздников пострадали 15 человек, один человек погиб.