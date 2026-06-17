Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

Оказалось, мы годами неправильно хранили продукты — даже красное вино и шоколад

Редакция PRESS 17 июня, 2026 15:41

Азбука здоровья 0 комментариев

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

И похоже, многие из нас проигрывают её каждый день.

Эксперты по питанию и хранению продуктов напомнили, что некоторые популярные продукты люди держат не там, где нужно.

Самый неожиданный участник списка — красное вино.

Пока одни продолжают подавать его почти тёплым, специалисты советуют летом слегка охлаждать напиток. Для некоторых сортов это даже улучшает вкус.

Под удар попал и шоколад.

Многие уверены, что в жару его место в холодильнике. Но шоколатье предупреждают: холод может испортить текстуру и даже повлиять на вкус. Исключение — если плитка уже начала таять и её нужно срочно спасать.

С помидорами история обратная.

Их рекомендуют держать вне холодильника как можно дольше. Холод способен ухудшить вкус и изменить структуру мякоти.

Авокадо тоже оказалось капризным.

Если убрать его в холодильник слишком рано, плод может просто перестать нормально дозревать. Сначала авокадо советуют держать при комнатной температуре, а охлаждать уже после созревания.

Есть сюрпризы и для любителей кофе.

Хранить кофейные зёрна в холодильнике специалисты категорически не рекомендуют. Они легко впитывают посторонние запахи и влагу, что плохо влияет на аромат напитка.

А вот семена, некоторые ореховые пасты и отдельные масла, наоборот, чувствуют себя в холоде вполне комфортно.

Неожиданная дискуссия разгорелась даже вокруг яиц.

В одних странах их почти всегда хранят в холодильнике, в других спокойно оставляют на кухне. Всё зависит от особенностей производства и температуры в доме.

В итоге выясняется любопытная вещь.

Холодильник далеко не всегда является универсальным спасением для продуктов.

Иногда именно он оказывается причиной того, что еда становится менее вкусной.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам
Важно

У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)
Эксклюзив

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности
Важно

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Куда ЕС будет высылать отвергнутых просителей убежища?

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Читать
Загрузка

В Германии ежедневно фиксируют почти 24 антисемитских инцидента

Мир 15:47

Мир 0 комментариев

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

Читать

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читать

«Экономия 11 центов»: как подешевеет литр молока

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

Читать

Полиция обещает рейды на Лиго: шесть дней в особом режиме

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Читать

Обещают день без дождя!

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Читать