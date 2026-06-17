Оказалось, мы годами неправильно хранили продукты — даже красное вино и шоколад

И похоже, многие из нас проигрывают её каждый день.

Эксперты по питанию и хранению продуктов напомнили, что некоторые популярные продукты люди держат не там, где нужно.

Самый неожиданный участник списка — красное вино.

Пока одни продолжают подавать его почти тёплым, специалисты советуют летом слегка охлаждать напиток. Для некоторых сортов это даже улучшает вкус.

Под удар попал и шоколад.

Многие уверены, что в жару его место в холодильнике. Но шоколатье предупреждают: холод может испортить текстуру и даже повлиять на вкус. Исключение — если плитка уже начала таять и её нужно срочно спасать.

С помидорами история обратная.

Их рекомендуют держать вне холодильника как можно дольше. Холод способен ухудшить вкус и изменить структуру мякоти.

Авокадо тоже оказалось капризным.

Если убрать его в холодильник слишком рано, плод может просто перестать нормально дозревать. Сначала авокадо советуют держать при комнатной температуре, а охлаждать уже после созревания.

Есть сюрпризы и для любителей кофе.

Хранить кофейные зёрна в холодильнике специалисты категорически не рекомендуют. Они легко впитывают посторонние запахи и влагу, что плохо влияет на аромат напитка.

А вот семена, некоторые ореховые пасты и отдельные масла, наоборот, чувствуют себя в холоде вполне комфортно.

Неожиданная дискуссия разгорелась даже вокруг яиц.

В одних странах их почти всегда хранят в холодильнике, в других спокойно оставляют на кухне. Всё зависит от особенностей производства и температуры в доме.

В итоге выясняется любопытная вещь.

Холодильник далеко не всегда является универсальным спасением для продуктов.

Иногда именно он оказывается причиной того, что еда становится менее вкусной.