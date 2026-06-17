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Заряжал личную машину за счет работы? За что увольняют директора Рижского цифрового агентства

Редакция PRESS 17 июня, 2026 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Рижская дума планирует освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса, свидетельствует подготовленный проект решения думы. Тем временем Гулбис уже сам написал заявление об уходе.

Директора цифрового агентства планируется освободить с 19 июня.

В отношении директора Рижского цифрового агентства Гулбиса начато дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Представители оппозиции еще на предыдущем заседании думы призывали самоуправление освободить его от должности и обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Гулбис сообщил агентству ЛЕТА, что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил наложенный на него штраф в размере 170 евро.

Он сообщил, что написал заявление об уходе, поскольку не желает продолжать работу в такой среде. Гулбис считает, что оценка его работы и работы агентства неадекватна: по его мнению, не была должным образом оценена работа агентства по проведению более открытых закупок в попытке расшатать "айсберг" широко обсуждаемых закупок в сфере информационных технологий.

Начав руководить агентством, Гулбис планировал многое изменить, но сейчас его оценивают нечестно и необъективно, считает чиновник. В качестве примеров своей хорошей работы он упомянул привлечение финансирования Европейского союза, инициативы по обеспечению открытости и другие работы. "Это не тот результат, на который я надеялся", - сказал Гулбис.

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