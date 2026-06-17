Заряжал личную машину за счет работы? За что увольняют директора Рижского цифрового агентства

Директора цифрового агентства планируется освободить с 19 июня.

В отношении директора Рижского цифрового агентства Гулбиса начато дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Представители оппозиции еще на предыдущем заседании думы призывали самоуправление освободить его от должности и обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Гулбис сообщил агентству ЛЕТА, что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил наложенный на него штраф в размере 170 евро.

Он сообщил, что написал заявление об уходе, поскольку не желает продолжать работу в такой среде. Гулбис считает, что оценка его работы и работы агентства неадекватна: по его мнению, не была должным образом оценена работа агентства по проведению более открытых закупок в попытке расшатать "айсберг" широко обсуждаемых закупок в сфере информационных технологий.

Начав руководить агентством, Гулбис планировал многое изменить, но сейчас его оценивают нечестно и необъективно, считает чиновник. В качестве примеров своей хорошей работы он упомянул привлечение финансирования Европейского союза, инициативы по обеспечению открытости и другие работы. "Это не тот результат, на который я надеялся", - сказал Гулбис.