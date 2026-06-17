На Лиго в Риге будет организовано дополнительное движение общественного транспорта

С 22 по 24 июня общественный транспорт будет работать по праздничному расписанию, а в перенесенный рабочий день, субботу, 27 июня, — по расписанию рабочих дней.

23 и 24 июня все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Риге. В то же время, в ночь на 24 июня будет запланировано несколько дополнительных рейсов.

Дополнительные рейсы общественного транспорта будут организованы в связи с мероприятиями в честь Янова дня в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе.

Также произойдут изменения в графике работы центров обслуживания клиентов и оплате муниципальных парковок.