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Latvenergo выпустила зеленые облигации: какая ставка?

Редакция PRESS 17 июня, 2026 13:32

Новости Латвии 0 комментариев

АО "Latvenergo" 16 июня разместило семилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 300 млн евро, сообщило предприятие через биржу Nasdaq Riga.

Фиксированная купонная ставка по облигациям установлена на уровне 4,162% годовых. Дата погашения выпуска - 25 июня 2033 года.

Размещение осуществлено в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN) "Latvenergo".

Спрос на облигации со стороны институциональных инвесторов из Европы и других регионов значительно превысил предложение. До определения окончательной цены заявки подали более 90 инвесторов, а общий объем спроса превысил 2 млрд евро, что в 6,7 раза больше целевого объема выпуска.

Цена размещения была установлена с премией в 130 базисных пунктов к ставке процентного свопа.

Выпуск соответствует требованиям европейских зеленых облигаций (European Green Bonds). Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование проектов, отвечающих критериям устойчивого развития, в соответствии с информационным бюллетенем европейских зеленых облигаций.

Член правления и финансовый директор "Latvenergo" Гунтар Бальчунс отметил, что высокий интерес международных инвесторов подтверждает финансовую устойчивость предприятия и привлекательность инвестиционной среды Латвии.

"Привлеченное финансирование позволит продолжить целенаправленные инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, способствуя развитию местного производства электроэнергии и достижению целей устойчивого развития", - заявил Бальчунс.

В качестве глобальных координаторов и организаторов выпуска выступили "BNP Paribas" и "J.P. Morgan". Организаторами выпуска также стали "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) и "Luminor Bank".

Облигации планируется допустить к торгам на регулируемых рынках Люксембургской фондовой биржи и "Nasdaq Riga".

Как сообщалось, в октябре 2025 года правление "Latvenergo" утвердило базовый проспект программы среднесрочных еврооблигаций объемом до 1 млрд евро. Документ был одобрен Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза.

В ноябре 2025 года в рамках программы компания разместила пятилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 400 млн евро с погашением 13 ноября 2030 года и купонной ставкой 3,612% годовых.

Оборот концерна "Latvenergo" в 2025 году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше показателя предыдущего года. Прибыль концерна сократилась на 27,3% - до 198,8 млн евро. Оборот материнской компании уменьшился на 10,1%, до 949,8 млн евро, а прибыль снизилась на 28,4%, до 190,2 млн евро.

Основные правки: сокращены повторы слова "облигации", упрощены громоздкие формулировки, унифицирована финансовая терминология ("купонная ставка", "размещение", "премия к свопу"), а также усилена логика и структура текста.

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