Latvenergo выпустила зеленые облигации: какая ставка?

Фиксированная купонная ставка по облигациям установлена на уровне 4,162% годовых. Дата погашения выпуска - 25 июня 2033 года.

Размещение осуществлено в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN) "Latvenergo".

Спрос на облигации со стороны институциональных инвесторов из Европы и других регионов значительно превысил предложение. До определения окончательной цены заявки подали более 90 инвесторов, а общий объем спроса превысил 2 млрд евро, что в 6,7 раза больше целевого объема выпуска.

Цена размещения была установлена с премией в 130 базисных пунктов к ставке процентного свопа.

Выпуск соответствует требованиям европейских зеленых облигаций (European Green Bonds). Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование проектов, отвечающих критериям устойчивого развития, в соответствии с информационным бюллетенем европейских зеленых облигаций.

Член правления и финансовый директор "Latvenergo" Гунтар Бальчунс отметил, что высокий интерес международных инвесторов подтверждает финансовую устойчивость предприятия и привлекательность инвестиционной среды Латвии.

"Привлеченное финансирование позволит продолжить целенаправленные инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, способствуя развитию местного производства электроэнергии и достижению целей устойчивого развития", - заявил Бальчунс.

В качестве глобальных координаторов и организаторов выпуска выступили "BNP Paribas" и "J.P. Morgan". Организаторами выпуска также стали "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) и "Luminor Bank".

Облигации планируется допустить к торгам на регулируемых рынках Люксембургской фондовой биржи и "Nasdaq Riga".

Как сообщалось, в октябре 2025 года правление "Latvenergo" утвердило базовый проспект программы среднесрочных еврооблигаций объемом до 1 млрд евро. Документ был одобрен Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза.

В ноябре 2025 года в рамках программы компания разместила пятилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 400 млн евро с погашением 13 ноября 2030 года и купонной ставкой 3,612% годовых.

Оборот концерна "Latvenergo" в 2025 году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше показателя предыдущего года. Прибыль концерна сократилась на 27,3% - до 198,8 млн евро. Оборот материнской компании уменьшился на 10,1%, до 949,8 млн евро, а прибыль снизилась на 28,4%, до 190,2 млн евро.

Основные правки: сокращены повторы слова "облигации", упрощены громоздкие формулировки, унифицирована финансовая терминология ("купонная ставка", "размещение", "премия к свопу"), а также усилена логика и структура текста.