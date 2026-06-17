Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

Ещё недавно это считали безумием: учёные начали замораживать Арктику обратно

Редакция PRESS 17 июня, 2026 13:25

Наука 0 комментариев

Если бы кто-то несколько лет назад предложил «починить» Арктику, идея прозвучала бы как научная фантастика.

Но сегодня такие эксперименты уже идут.

На севере Канады исследователи пытаются буквально нарастить арктический лёд заново. Зимой они пробурили отверстия во льду и подняли на поверхность около 50 тысяч тонн морской воды.

При температуре ниже минус 40 градусов вода быстро замёрзла.

Весной учёные получили результат, который смогли увидеть даже спутники из космоса.

Толщина льда на экспериментальном участке увеличилась примерно на полметра.

На первый взгляд это немного.

Но для Арктики каждый дополнительный сантиметр может иметь значение.

Летний морской лёд в регионе уже сократился примерно на 40% по сравнению с концом прошлого века. Чем меньше льда остаётся, тем сильнее нагревается океан. Чем теплее океан, тем быстрее исчезает лёд.

Получается замкнутый круг.

Исследователи надеются хотя бы немного его замедлить.

Причём дальше всё становится ещё интереснее.

Команда работает над автономными подводными роботами, которые смогут самостоятельно передвигаться подо льдом, делать отверстия и закачивать воду на поверхность.

По сути речь идёт о своеобразной армии машин, задача которой — помогать Арктике не растаять слишком быстро.

Сейчас это выглядит как эксперимент.

Даже сами учёные признают, что пока не знают, можно ли масштабировать такую технологию на огромные пространства Северного Ледовитого океана.

Критики проекта предупреждают о возможных экологических рисках и опасаются, что подобные идеи отвлекут внимание от главной задачи — сокращения выбросов парниковых газов.

Но сторонники отвечают, что человечество уже изменило Арктику настолько сильно, что изучать способы её спасения всё равно придётся.

Именно поэтому сегодня на далёком канадском льду люди проверяют вопрос, который ещё недавно казался абсолютно фантастическим:

можно ли заморозить обратно часть планеты?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вырастут штрафы за неуважение к латышскому языку: Сейм поддержал поправки
Важно

Вырастут штрафы за неуважение к латышскому языку: Сейм поддержал поправки (3)

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников
Важно

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)
Эксклюзив

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Куда ЕС будет высылать отвергнутых просителей убежища?

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Читать
Загрузка

В Германии ежедневно фиксируют почти 24 антисемитских инцидента

Мир 15:47

Мир 0 комментариев

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

Читать

Оказалось, мы годами неправильно хранили продукты — даже красное вино и шоколад

Азбука здоровья 15:41

Азбука здоровья 0 комментариев

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Читать

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читать

«Экономия 11 центов»: как подешевеет литр молока

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

Читать

Полиция обещает рейды на Лиго: шесть дней в особом режиме

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Читать

Обещают день без дождя!

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Читать