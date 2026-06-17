Ещё недавно это считали безумием: учёные начали замораживать Арктику обратно

Но сегодня такие эксперименты уже идут.

На севере Канады исследователи пытаются буквально нарастить арктический лёд заново. Зимой они пробурили отверстия во льду и подняли на поверхность около 50 тысяч тонн морской воды.

При температуре ниже минус 40 градусов вода быстро замёрзла.

Весной учёные получили результат, который смогли увидеть даже спутники из космоса.

Толщина льда на экспериментальном участке увеличилась примерно на полметра.

На первый взгляд это немного.

Но для Арктики каждый дополнительный сантиметр может иметь значение.

Летний морской лёд в регионе уже сократился примерно на 40% по сравнению с концом прошлого века. Чем меньше льда остаётся, тем сильнее нагревается океан. Чем теплее океан, тем быстрее исчезает лёд.

Получается замкнутый круг.

Исследователи надеются хотя бы немного его замедлить.

Причём дальше всё становится ещё интереснее.

Команда работает над автономными подводными роботами, которые смогут самостоятельно передвигаться подо льдом, делать отверстия и закачивать воду на поверхность.

По сути речь идёт о своеобразной армии машин, задача которой — помогать Арктике не растаять слишком быстро.

Сейчас это выглядит как эксперимент.

Даже сами учёные признают, что пока не знают, можно ли масштабировать такую технологию на огромные пространства Северного Ледовитого океана.

Критики проекта предупреждают о возможных экологических рисках и опасаются, что подобные идеи отвлекут внимание от главной задачи — сокращения выбросов парниковых газов.

Но сторонники отвечают, что человечество уже изменило Арктику настолько сильно, что изучать способы её спасения всё равно придётся.

Именно поэтому сегодня на далёком канадском льду люди проверяют вопрос, который ещё недавно казался абсолютно фантастическим:

можно ли заморозить обратно часть планеты?