Изменения во времени работы Akropole Alfa и Akropole Rīga в праздничные дни

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.