Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Изменения во времени работы Akropole Alfa и Akropole Rīga в праздничные дни

Редакция PRESS 16 июня, 2026 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

В связи со стремительным приближением праздника Лиго и Янова дня администрация торгово-развлекательных центров AKROPOLE обращает внимание на предстоящие 23 и 24 июня изменения во времени работы. 24 июня оба торговых центра будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.

Магазины и места оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать:

●      23 июня – с 10:00 до 20:00;

●      24 июня – закрыто.

 

Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.

 

AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)

 

Время работы Rimi:

●      23 июня – с 08:00 до 21:00;

●      24 июня – с 11:00 до 22:00.

Время работы MyFitness:

●      23 июня – с 08:00 до 18:00;

●      24 июня – закрыто.

Время работы кинотеатра Cinamon:

●      23 июня – с 10:00 до 20:00;

●      24 июня – с 12:00 до 22:00.

Время работы Centrālā Laboratorija:

●      23 и 24 июня – закрыто.

Время работы Swedbank:

●      23 июня – с 10:00 до 19:00;

●      24 июня – закрыто.

Время работы SEB:

●      22, 23 и 24 июня – закрыто;

●      27 июня – с 10:00 до 19:00.

AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)

Время работы Maxima XXX:

●      23 июня – с 08:00 до 22:00;

●      24 июня – с 09:00 до 23:00.

Время работы Lemon GYM:

●      в праздничные дни продолжит работать круглосуточно.

Время работы Apollo Kino:

●      23 июня – с 10:00 до 18:00;

●      24 июня – с 12:00 до 22:30.

Время работы Euroaptieka:

●      23 и 24 июня – с 09:00 до 20:00.

Время работы Медицинского центра VC4:

●      23 июня – с 08:00 до 19:00;

●      24 июня – закрыто.

Время работы филиалов коммерческих банков:

●      23 июня – с 10:00 до 19:00;

●      24 июня – закрыто.

Подробную информацию об изменениях во времени работы в праздничные дни также можно найти в социальных сетях и на домашних страницах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка
Важно

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка (2)

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени
Важно

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени (5)

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины
Важно

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

Квартира должна приносить доход: как сдать жильё в аренду и не оказаться в убытке

Бизнес 20:11

Бизнес 0 комментариев

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Читать

Одолжил деньги — потерял друга: латвийцы поделились личным опытом

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

Читать

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Наука 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Читать

Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Читать

Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

Читать

Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Читать