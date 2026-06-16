Если завтра война: как себя вести при сигналах тревоги?

Чужой дрон над Латвией уже мало кого удивляет. Привыкаем потихоньку, даже анекдоты появились на эту тему - значит, это уже бытность. Как говорят некоторые политики, не надо тратить время на переделку законов, надо просто привыкать, как привыкли в Украине.

Большая политика, интересы тоже больших политиков... Но, как говорят простые люди (те, которые платят налоги, и те, которые всю жизнь платили, а сейчас хотели бы пожить спокойно на заслуженном отдыхе), надо хотя бы знать, к чему готовиться...

Дроны над головой

В мае был период, когда чуть ли не каждый день, а то и два раза в сутки жители Латгалии и Видземе получали сигналы тревожного оповещения о возможной воздушной угрозе, объявленной Национальными вооруженными силами (НВС).

Как рассказывают жители Латгалии, сначала, когда после сигнала ничего не следовало, они решили впредь не реагировать, а жить как жили. Многие выключали на ночь телефоны.

Но когда дрон взорвался в Резекне, угодив, слава Богу, в пустые нефтецистерны, жители поняли, что все не так уж и безобидно. Школы стали требовать у правительства инструкций – начиналась пора централизованных экзаменов. И первый же – по латышскому языку в 9-х классах - пришлось частично перенести из-за объявления тревоги. Далее появилось распоряжение, что Минобраз сможет в порядке исключения кого-то освобождать от экзаменов.

А когда опознанный летающий объект – БПЛА – упал в озеро под Краславой и взорвался, то латгальцам было уже не до шуток. Даже пессимисты собрали тревожные рюкзаки с документами и запасом необходимых вещей, купили переноски для домашних любимцев. Пусть стоит все в квартирах перед входными дверьми.

Страшно даже думать об этом. На нашу мирную, благословенную землю может прийти война? Люди пока еще верят, что все ограничится политическими сражениями и взаимными претензиями. Да и 5% ВВП на оборону – это тоже (вроде как) должно дать гарантии жителям нашей маленькой страны...

Тревожный сигнал

Обязательно ли, получив тревожное оповещение, собираться и искать убежище? Об этом спрашивают жители, которые изрядно устали в мае от серии оповещений. Только вскочишь - уже пришла отмена тревоги. А утром на работу, в школу, в детский садик. А с другой стороны, рассуждают люди, проигнорируешь - а оно вдруг прилетит прямо в твой дом.

Министерство внутренних дел сообщило 23 мая, что НВС будут использовать сотовые оповещения двух уровней, чтобы информировать общество о возможной воздушной угрозе или о необходимости немедленных действий.

Система сотового оповещения является одним из инструментов раннего предупреждения, который позволяет государству оперативно информировать жителей о рисках безопасности и необходимых действиях в кризисных ситуациях.

* Желтое предупреждение - это информационное сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии, не требующее немедленных действий со стороны жителей.

* Оранжевое предупреждение - сообщение о выявленной угрозе в воздушном пространстве Латвии, оно предусматривает немедленные действия жителей в соответствии с инструкциями. Необходимо укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен. Если при таком предупреждении замечен низколетящий или подозрительный объект, к нему нельзя приближаться, а следует звонить по номеру 112.

При усилении или уменьшении воздушной угрозы сообщения системы сотового оповещения могут меняться: от желтого предупреждения к оранжевому и от оранжевого к желтому, - поясняют в НВС.

(!) С советами по безопасности предлагают ознакомиться на сайтах: sargs.lv и 112.lv

Враг не пройдёт...

НВС сообщают о масштабных работах по укреплению восточной границы. Строятся заборы, привозятся и укладываются противомобильные заграждения. Так называемые «зубы дракона» устанавливаются в три ряда полосами шириной около 10 метров, чтобы не допустить передвижения чужой военной техники через границу.

Каждый «зуб дракона» весит около 1,5 тонны. Зазоры между ними минимальны, чтобы техника не могла проехать сквозь строй «зубов». Цель оборонной линии — не только сдержать возможного противника, но и при необходимости остановить и уничтожить его еще у границы, - сообщают военные.

Инфраструктура Балтийской линии обороны создается совместно с Литвой, Эстонией и Польшей, все запланированные работы предполагается закончить к 2028 году.

Новые укрепления реализуются непосредственно у пограничной линии, в том числе на бывших частных владениях. Для отчуждения земель был принят специальный закон - о создании противомобильной инфраструктуры, а необходимым для строительства территориям присвоен статус объектов национальных интересов. Владельцам этих участков предусмотрена компенсация, которую определит специальная комиссия с привлечением сертифицированного оценщика недвижимости.

Закон этот распространяется на территории площадью около 2 000 гектаров - в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях.

Общая протяженность границы Латвии с Россией и Белоруссией составляет около 450 километров. В этом году НВС планируют возвести более 8 километров противомобильной инфраструктуры. В дополнение к «зубам дракона» в перспективе планируется прорыть противотанковые рвы.

Вместе с тем опасность прилетела с воздуха – в виде украинских дронов, которые, как утверждают латвийские эксперты, Россия специально перенаправляет в сторону Латвии и других балтийских стран. Такой опасный пинг-понг. Мячик летит в одну сторону, а приземляется в другой.

Жителей приучают к мысли, что так и придется жить. В одном из интервью представитель НВС полковник Андрис РИЕКСТС, например, утверждает, что «дронами нас не завоевать. На Украине мы видим: ежедневно сотни ударов дронами и ракетами, но пока земля удержана, и никто физически не пришел и не выгнал людей из домов»...

Не спрятаться, не скрыться

О строительстве убежищ жители слышат уже не первый год. Придуманы и специальные строительные нормативы. Но прятаться все равно придется, если что, в ближайшем лесу. Или самим рыть землянки во дворах многоквартирных домов?

Так, в Рижской думе сообщили, что укрыться в убежищах в случае необходимости могут немногим более 200 тысяч человек. А в столице сейчас официально порядка 600 тысяч жителей, не считая тех, кто здесь работает, приехал на отдых и т. д. Где всех размещать будут? А по стране имеющиеся на данный момент укрытия, более или менее соответствующие стандартам, смогут принять только около 25% латвийцев...

Убежища делятся на четыре категории: публичные, локальные, частные и не подлежащие обнародованию.

В публичных убежищах в случае необходимости укрытие может найти любой житель.

Локальные - такие, где хватает места только для находящихся в здании людей (учащихся школы и преподавателей, жильцов дома, например).

Частные убежища находятся в частной собственности.

И еще - убежища, которые предназначены для служащих государственных и муниципальных органов, поддерживающих критическую инфраструктуру. Понятно, тут места уже зарезервированы...

А вот где укрыться примерно 400 тысячам рижан - на этот вопрос в Рижской думе пока нет ответа. Но говорят, что можно использовать подвалы зданий в домах сталинской эпохи, домах 602-й, 119-й и 103-й серий. Есть карта убежищ в Риге, которые находятся в собственности самоуправления или смешанной собственности: georiga.eu

Одним словом, в думе сообщили, что нужна целенаправленная программа (надо понимать, что финансовые вливания). Вот в этом году самоуправление предусмотрело в бюджете 1,2 млн. евро на приведение в порядок убежищ и дополнительно привлечено финансирование из еврофондов в размере 5,8 млн. евро...

Вера СТЕПНОВА