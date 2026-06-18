Lifetime Office 2024 Pro за 16,99 € и Windows 11 Pro за 13,55 € в Mid-Year Mega распродаже Keysoff Реклама Редакция PRESS 18 июня, 2026 10:43 Реклама

Пользователи, которые хотят обновить своё программное обеспечение для повышения продуктивности, не тратя при этом много денег, могут обратить внимание на последние предложения Keysoff. В рамках Mid-Year распродажи несколько продуктов MS сейчас доступны по значительно сниженным ценам, включая Office 2024, Office 2021, Office для Mac и Windows 11 Pro.

Самое заметное предложение — Office 2024 Professional Plus, цена которого снижена до 16,99 € с обычных 239 €. В пакет входят основные приложения MS для продуктивной работы, такие как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Access, что делает его подходящим как для профессионального, так и для личного использования.

Для пользователей, которые всё ещё используют Publisher или предпочитают предыдущую версию Office, Office 2021 Professional Plus также доступен по сниженной цене 28,88 €. В пакет входят Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher и OneNote. Пользователи Mac могут выбрать Office 2021 Home & Business для Mac, который сейчас доступен за 44,99 €. Этот пакет предоставляет доступ к Word, Excel, PowerPoint и Outlook, предлагая привычную среду продуктивности на macOS.

В отличие от подписочных альтернатив, эти лицензии активируются единовременной покупкой и могут использоваться длительное время без ежемесячных платежей. Для пользователей, планирующих обновить существующую систему или оснастить новый ПК, текущая акция предоставляет возможность приобрести оригинальное программное обеспечение MS по существенно сниженной цене.

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