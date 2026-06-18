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Доступность

Lifetime Office 2024 Pro за 16,99 € и Windows 11 Pro за 13,55 € в Mid-Year Mega распродаже Keysoff

Реклама Редакция PRESS 18 июня, 2026 10:43

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Пользователи, которые хотят обновить своё программное обеспечение для повышения продуктивности, не тратя при этом много денег, могут обратить внимание на последние предложения Keysoff. В рамках Mid-Year распродажи несколько продуктов MS сейчас доступны по значительно сниженным ценам, включая Office 2024, Office 2021, Office для Mac и Windows 11 Pro.

Самое заметное предложение — Office 2024 Professional Plus, цена которого снижена до 16,99 € с обычных 239 €. В пакет входят основные приложения MS для продуктивной работы, такие как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Access, что делает его подходящим как для профессионального, так и для личного использования.

Для пользователей, которые всё ещё используют Publisher или предпочитают предыдущую версию Office, Office 2021 Professional Plus также доступен по сниженной цене 28,88 €. В пакет входят Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher и OneNote. Пользователи Mac могут выбрать Office 2021 Home & Business для Mac, который сейчас доступен за 44,99 €. Этот пакет предоставляет доступ к Word, Excel, PowerPoint и Outlook, предлагая привычную среду продуктивности на macOS.

В отличие от подписочных альтернатив, эти лицензии активируются единовременной покупкой и могут использоваться длительное время без ежемесячных платежей. Для пользователей, планирующих обновить существующую систему или оснастить новый ПК, текущая акция предоставляет возможность приобрести оригинальное программное обеспечение MS по существенно сниженной цене.

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Keysoff специализируется на гарантированных лицензиях программного обеспечения с цифровой доставкой (это означает отсутствие расходов на доставку). Помимо самой лицензионной ключа программного обеспечения, вам не нужно оплачивать какие-либо дополнительные сборы. Это включает бесплатные консультации с нашей профессиональной службой поддержки клиентов, независимо от того, есть ли у вас вопрос до покупки или нужна помощь после совершения покупки. Усилия Keysoff по обеспечению удовлетворенности клиентов отражаются в тысячах подлинных отзывов и отличной оценке 4,8 звезды на Trustpilot. Если вы ищете доступный способ навсегда активировать свою лицензию, то вам не нужно искать дальше Keysoff. Все ключи являются оригинальными продуктами MS, поэтому не откладывайте: оформите заказ, пока код скидки ещё действителен!

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Такие правила: в деле об оплате VIP-зала аэропорта для Силини состава преступления не нашли

Важно 14:42

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Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Генеральная прокуратура не констатировала незаконного использования финансовых средств госбюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

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Уточните: судопроизводство по делу Росликова о доступе к системам Рижской думы — прекращено

Важно 14:39

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Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

Административный районный суд прекратил судопроизводство о временном регулировании по делу, начатому бывшим депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым ("Стабильности!") против Рижской думы, в котором он требовал обеспечить права авторизации для рабочих информационных систем и электронной почты.

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Корзина на Лиго за 20, 30 и 40 евро – как уложиться в бюджет?

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Не важно, будет ли идти дождь на Лиго или нас ждет жара – главное, чтобы праздничный стол был разнообразным, одежда правильная и друзья собрались возле традиционного костра!

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В четверг утром в Марупе произошла трагическая авария. Пассажирский поезд сбил человека, который погиб на месте, сообщает портал "tv3.lv" со ссылкой на Государственную полицию.

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В Европейском Союзе готовится масштабная реформа правил платежей. Новые правила — Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) — повлияют на повседневную жизнь миллионов граждан ЕС. Сообщается, что они сделают покупки и переводы более безопасными, а доступ к наличным деньгам — проще и удобнее, пишет nra.lv со ссылкой на mixnews .

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