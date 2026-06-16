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На два дня бросила ребенка без еды: в Лиепае полиция воспитывала горе-мать (1)

Редакция PRESS 16 июня, 2026 14:38

ЧП и криминал 1 комментариев

Valsts policija

На прошлой неделе Государственная полиция получила информацию о возможном невыполнении родительских обязанностей по уходу за ребёнком в Лиепае. Выяснилось, что женщина почти двое суток находилась в гостях у друзей, где употребляла алкоголь и совершенно не заботилась о своём 10-летнем сыне, сообщает Государственная полиция.

В квартире, где живут женщина и ребёнок, были обнаружены антисанитарные условия — грязь, беспорядок, тараканы и другие насекомые.

10 июня около 23:50 в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Лиепае, в районе вокзала, в одной из квартир находится женщина, употребляющая алкоголь, с которой находится ребенок, о котором она не в состоянии позаботиться. Сотрудники Государственной полиции прибыли на место происшествия и встретили женщину, которая объяснила, что находится в гостях у незнакомого человека, куда ее пригласила подруга. В квартире находился и несовершеннолетний сын женщины. Его после двух дней отсутствия мамы дома, привезла в эту квартиру мамина подруга. Когда полиция обнаружила мальчика,  тот пользовался планшетом.

У матери — почти три промилле

Полицейские провели тест на алкоголь и зафиксировали у женщины 2,77 промилле. Она отвечала на вопросы, но часто невнятно, путалась в показаниях и не смогла ответить, когда родился её ребёнок, и назвать дату, когда она пришла в эту квартиру.

В ходе опроса окружающих выяснилось, что мать приехала по этому адресу позавчера, 9 июня в 17:00, и с тех пор не появлялась дома. Со своим сыном она общалась только по телефону, так что мальчик не видел маму почти двое суток.

Ребёнок остался без еды и присмотра

10 июня подруга женщины созвонилась с мальчиком, сама поехала за ним на автобусную остановку на улице Круму и привезла его к матери в район вокзала. При этом мать даже не беспокоилась о том, где находится её 10-летний ребёнок. Мальчику не обеспечили питание и присмотр взрослого. Квартира, где он находился, также не была приспособлена для ребёнка: полы липкие, везде запах сигарет и алкоголя, а в холодильнике — только бутылки с алкоголем и никакой еды для ребёнка.

Мать заявила полицейским, что когда подруга привезла сына, она накормила его пельменями, и считает, что ребёнок был должным образом ухожен. Полицейские внешне осмотрели мальчика — телесных повреждений не обнаружили, однако ребёнок выглядел слишком худым для своего возраста и роста, а кожа была очень бледной. Мальчика доставили в безопасное место.

Позже полицейские осмотрели квартиру матери и сына в микрорайоне Тосмаре. Там также были антисанитарные условия: по стенам, полу, мебели и даже внутри холодильника ползали тараканы и другие насекомые. В квартире находилось большое количество пустых бутылок из-под алкоголя, сильно пахло сигаретами.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком. Материалы дела переданы в Административную комиссию Лиепайского самоуправления для принятия решения о размере штрафа.

Полиция подчёркивает, что одна из самых важных и ответственных задач родителей — заботиться о жизни и безопасности своего ребёнка.

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