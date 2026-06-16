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Празднование 825-летия Риги пройдет в августе: программа

© LETA 16 июня, 2026 10:53

История и культура 0 комментариев

Празднование 825-летия Риги начнется этим летом 1 августа и будет проходить по выходным в течение всего месяца, сообщила Рижская дума.

В районах города пройдут праздничные мероприятия, музыкальные вечера в парках, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября, а также другие события.

Праздничные мероприятия начнутся с открытия Рижской летней фрески по адресу улица Смильгя, 46, и фестиваля на Левом берегу в Парке Победы, который пригласит жителей Риги и гостей города открыть для себя Ригу по-новому — как открытый город для открытых людей.

В этот день запланированы творческие мастер-классы, интерактивные мероприятия, выступления, спортивные соревнования, концерты молодых музыкантов, а также зона общественного питания.

В первой половине дня на сцену выйдут молодые группы, представляющие различные жанры и звучания современной музыки: группа «Laiki», группа «Gaisaa» и группа «Idille». Кульминацией вечера станет выступление певицы Айи Андреевой и специальный концертный проект — Густаво и оркестр «Рига».

Церемония мероприятий в честь юбилея продолжится постановкой Национального театра «Мятежная Рига», которая состоится на Домской площади 7 и 8 августа.

8 августа в парке Гризинькалнс пройдет Фестиваль правого берега, в рамках которого в течение дня будут организованы различные мероприятия.

Празднование дня рождения Риги продолжится вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В концерте примут участие артисты Sign Libra, Evija Vēbere, литовское объединение "Solo Ansamblis" и местная группа "Oil X Gas".

Праздничные мероприятия продолжатся 15 августа на набережной 11 ноября, в Старой Риге, в Верманском саду, в парке Победы, на улице Экспорта, на Эспланаде, возле Рижского конгресс-центра и на площади Оперы.

11 ноября на набережной пройдет программа «Открой Ригу! Код: 825!». В течение дня состоятся творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также запланирована музыкальная программа различных жанров.

Выступят группа современной фолк-музыки «Auļi», Atvara, группа «Citi zēni», легенда хип-хопа Ozols, музыкальная группа «Alejas», группа «Sudden Lights», а в вечерней концертной программе «My Score Riga» примут участие Shipsea, Andrejs Reinis Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Jurģis Namejs.

Концерт будет дополнен выступлениями танцоров различных жанров, мастеров велотриала, мастеров роликовых коньков и энтузиастов паркура.

После концерта в водах Даугавы будет показано лазерное, фонтанное и видеошоу, а праздничные мероприятия продолжатся до поздней ночи под музыку диджеев Линды Самсоновас и Магнуса Эрина.

15 августа Старая Рига превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в городском совете.

Джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия будут звучать на улицах и площадях Старой Риги, а пантомима, клоунада и театр Буто наполнят городскую среду.

В конце мероприятия артисты объединятся в совместном флешмобе на площади перед ратушей, где музыка, танец и перформанс сольются в одно целое.

В рамках празднования Дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет Ярмарка ремесленников, где жители Риги и гости города смогут увидеть и приобрести подлинные традиционные ремесла из различных регионов Латвии.

Посетителей также будет радушно принимать в Верманском саду, который превратится в место встреч, где традиции, культурное разнообразие и радость единения создадут особую праздничную атмосферу, сообщает муниципалитет.

В течение дня представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги поделятся своими историями, а участие латвийских городов придаст мероприятию особую атмосферу, создав праздник дружбы и сотрудничества. Тем временем, вечерняя концертная программа порадует всех выступлением группы «Le Petit Paris» и Дианы Пирагс, парадом самых красивых песен мира в исполнении Роберто Мелони и его друзей — рижан других национальностей, а завершит программу группа «Big Al & the Jokers».

В этот день в рамках мероприятия «Открой для себя чудо!» вас ждут выступления уличных художников в Парке Победы. В первой половине дня запланированы шоу, игры и дискотека для детей, а с 15:00 до полуночи в парке выступят известные уличные художники из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.

В период праздников гурманов ждет Оперная площадь, где 14 и 15 августа откроет свои двери ресторан «Рижское празднование дня рождения».

Тем временем на Эспланаде отметят день рождения Риги в спортивном духе: здесь пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Красту мачс», а на площади возле Рижского конгресс-центра состоится «Рижский футбольный фестиваль 2026». Оба спортивных мероприятия пройдут 15-16 августа, собрав несколько сотен участников и тысячи посетителей на двухдневный спортивно-развлекательный фестиваль.

Программа празднования дня рождения Риги будет дополнена шоу "Red Bull Showrun" – автоспортивным представлением, которое объединит передовые технологии, спортсменов и энергию в самом центре столицы. Главным событием шоу станет беспрецедентная для Латвии возможность увидеть Формулу-1 "Red Bull" вживую, дополненная элементами дрифта, ралли, MotoGP и другими шоу-программами. В шоу также примет участие местная звезда ралли Мартиньш Сескс.

В течение всего августа праздничный месяц будет отмечен программами Музыкального парка на сцене Дзегужкалнс, в парке дворца Зиемельблазмас, в Верманском саду, квартале Калнциема, а также мероприятиями Месяца уличного искусства в Саркандаугаве, который завершится фестивалем уличного искусства «Row Baltics 2026» 22 августа.

В конце месяца, 29 августа, в Старой Риге (по адресу Маза Яуниела, 5) и на парковке возле Маза Яуниела состоится открытие Центра традиционной культуры и ремесел. На пристани Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев «Фантадромс», а в конце дня на пляже Вакарбулли состоится Ночь древнего огня.

Лейтмотивом празднования в этом году является "Откройте Ригу! Код: 825!".

Центральным элементом визуальной идентичности юбилейной кампании является яркая, динамичная и монументальная буква «R» — первая буква слова «Рига», которая визуально служит символом городского пространства. Форма буквы и окружающего её квадрата населены десятками маленьких фигурок, каждая из которых занята своим делом — танцует, читает, бегает, отдыхает, занимается спортом — проживая свою уникальную жизнь, вместе создавая живой и шумный портрет города.

Автором визуального оформления праздника является художник Рейнис Петерсонс.

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