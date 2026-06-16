Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Альпы забрали десять жизней за три дня: серия смертельных падений потрясла горы Европы

Редакция PRESS 16 июня, 2026 11:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Три дня, десять погибших и десятки спасателей, поднятых по тревоге. Один из самых известных горных регионов мира оказался ареной череды трагических происшествий, которые произошли практически одно за другим.

Первая трагедия случилась на горе Гран-Парадизо в Италии. Трое альпинистов погибли на высоте около 3600 метров после того, как, предположительно, сорвались на опасном северном склоне. Спасатели нашли их тела после получения сигнала бедствия.

Уже на следующий день трагические новости пришли из района Монблана. Там погибли ещё три человека. Двое разбились на французской стороне легендарного массива, а тело третьего альпиниста нашли возле ледника Бренва в Италии.

Смертельные происшествия продолжились и в других частях Альп. На швейцарском Маттерхорне погиб французский альпинист, совершавший восхождение на пик Тиндаль.

В немецких Альпах в массиве Карвендель 22-летний альпинист из Мюнхена сорвался с высоты около 130 метров во время подъёма на вершину Шёттельтурм. Молодой человек был связан верёвкой со своим напарником, однако падение оказалось смертельным.

К полудню воскресенья список жертв увеличился до десяти. На горе Пасубио на границе итальянских провинций Виченца и Тренто погибли 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Они сорвались примерно со стометровой высоты на сложном скальном участке.

Альпы ежегодно привлекают миллионы туристов своей красотой, но эти горы вновь напомнили, что даже опыт, хорошее снаряжение и известные маршруты не делают высоту безопасной.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России
Важно

«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России (1)

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины
Важно

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс
Важно

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Наука 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Читать

Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Читать

Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

Читать

Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Читать

Красота с химическим риском: как выбрать краску для волос и не навредить здоровью

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Женщины, да и многие мужчины, регулярно красят волосы. Одни хотят избавиться от малопривлекательной седины, другие выбирают наиболее выигрышный, по их мнению, оттенок. Существуют два основных природных красителя — хна и басма. И натуральное окрашивание сегодня считается мировым трендом. Однако нередко под видом натурального продукта продается химическая смесь, которая может оказаться опасной для здоровья. Что же тогда выбрать?

Женщины, да и многие мужчины, регулярно красят волосы. Одни хотят избавиться от малопривлекательной седины, другие выбирают наиболее выигрышный, по их мнению, оттенок. Существуют два основных природных красителя — хна и басма. И натуральное окрашивание сегодня считается мировым трендом. Однако нередко под видом натурального продукта продается химическая смесь, которая может оказаться опасной для здоровья. Что же тогда выбрать?

Читать

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Во вторник днем в центре Риги возле здания Латвийского национального театра было затруднено, а местами полностью остановлено движение как личного, так и общественного транспорта. 

Во вторник днем в центре Риги возле здания Латвийского национального театра было затруднено, а местами полностью остановлено движение как личного, так и общественного транспорта. 

Читать