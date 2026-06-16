Альпы забрали десять жизней за три дня: серия смертельных падений потрясла горы Европы

Первая трагедия случилась на горе Гран-Парадизо в Италии. Трое альпинистов погибли на высоте около 3600 метров после того, как, предположительно, сорвались на опасном северном склоне. Спасатели нашли их тела после получения сигнала бедствия.

Уже на следующий день трагические новости пришли из района Монблана. Там погибли ещё три человека. Двое разбились на французской стороне легендарного массива, а тело третьего альпиниста нашли возле ледника Бренва в Италии.

Смертельные происшествия продолжились и в других частях Альп. На швейцарском Маттерхорне погиб французский альпинист, совершавший восхождение на пик Тиндаль.

В немецких Альпах в массиве Карвендель 22-летний альпинист из Мюнхена сорвался с высоты около 130 метров во время подъёма на вершину Шёттельтурм. Молодой человек был связан верёвкой со своим напарником, однако падение оказалось смертельным.

К полудню воскресенья список жертв увеличился до десяти. На горе Пасубио на границе итальянских провинций Виченца и Тренто погибли 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Они сорвались примерно со стометровой высоты на сложном скальном участке.

Альпы ежегодно привлекают миллионы туристов своей красотой, но эти горы вновь напомнили, что даже опыт, хорошее снаряжение и известные маршруты не делают высоту безопасной.