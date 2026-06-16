Уже и мусор воруют? Выгодный бизнес!

Да, Латвия, согласно статистической информации ЦСУ и Государственной службы охраны окружающей среды, является как крупным экспортером, так и импортером отходов - в сумме ежегодно через границу в обоих направлениях проходит около миллиона тонн отходов.

Из Латвии в Литву больше всего везут бумажную и картонную упаковку, металл, пластик и резину, отходы механической переработки отходов, а также катализаторы.

Пластиковая упаковка в основном отправляется из Литвы в Латвию, поскольку в Латвии работает крупнейшая в странах Северной Европы компания по переработке отходов "Nordic Plast", а также чугун и сталь, пластик и резина, смешанные металлы и отходы нефтепродуктов.

Специализация на переработке отходов - это самое простое и поверхностное объяснение такого большого потока отходов.

"Latvijas Avīze" выяснила, что, используя специализацию в переработке отходов, предприниматели "рисуют" на бумаге партии отходов, пересекающие литовскую границу, но они не достигают цели, указанной в накладной, и государство не получает миллионы евро дохода. Бенефициарами становятся недобросовестные предприниматели, зарабатывающие несколько сотен евро за каждую неправильно задекларированную тонну.

Государственная служба охраны среды, Министерство климата и энергетики, допуская декларирование партий отходов на бумаге, демонстрируют свою беспомощность в глазах честных предпринимателей и общества.

Можно только надеяться, что это не преднамеренное уклонение.

Ежегодно внутри Европейского союза (ЕС) перемещается около 67-70 миллионов тонн отходов. Цель перемещения - переработка и регенерация отходов, что позволяет получать тепло и электроэнергию.

Помимо упомянутых 70 миллионов тонн, более 35 миллионов тонн отходов отправляется в третьи страны, в основном в Турцию. В этих поставках 15-30% груза являются незаконными.

Латвийская служба финансовой разведки в докладе "Риски отмывания денег в связи с преступлениями против окружающей среды" обращает внимание на то, что эти преступления являются одним из самых прибыльных и быстрорастущих видов преступлений в мире.

(Latvijas Avīze)