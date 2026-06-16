«Относился к ребенку как к игрушке»: обращение учителя с приемным ребенком ужаснуло суд

Школьный учитель Джейми Варли (37 лет) и его партнер, финансовый менеджер Джон Макгоуэн-Фазакерли (32 года), признаны виновными в причастности к смерти и систематическом насилии над 13-месячным приемным сыном Престоном.

Девятимесячный мальчик, ранее изъятый у биологической матери, был передан под опеку пары в апреле 2023 года. Как установил суд, за неполные четыре месяца в новой семье ребенок получил 40 травм, регулярно подвергаясь жестокому физическому и сексуализированному насилию. Сторона обвинения подчеркнула, что подсудимые использовали малыша в качестве «игрушки» и объекта для создания непристойных фото- и видеоматериалов.

После 14 часов обсуждения присяжные вынесли обвинительный вердикт:

Джейми Варли признан виновным в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, жестоком обращении, а также в серии эпизодов сексуализированного насилия и создании детской порнографии. При оглашении решения он упал на колени, у него началась сильная рвота.

Джон Макгоуэн-Фазакерли признан виновным в попустительстве смерти ребенка, жестоком обращении и сексуализированном насилии. Он выслушал вердикт без видимых эмоций.

Представители полиции и Королевской прокурорской службы назвали это дело «одним из самых шокирующих и ужасающих» в их практике, отметив пугающую легкость, с которой опекуны предали доверие беззащитного ребенка.

Окончательный приговор обоим подсудимым будет вынесен в четверг.