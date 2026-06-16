Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на этот год

Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год повышен с прежних 2,9% до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год снижен с 3,6% до 3,4%.

В БЛ ожидают, что в 2026 году базовая инфляция, то есть инфляция без учета цен на продукты питания и энергию, составит в Латвии 3,3%, в 2026 году - 4%, а в 2027 году - 4,3%.

В центральном банке отмечают, что рост местных цен связан с мировыми ценами на энергоресурсы, которые повлияют на базовую инфляцию с задержкой.

Также в Банке Латвии отмечают, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке инфляционные риски смещены в сторону роста, поскольку напряженность может повлиять не только на цены энергоресурсов, но и на затраты в производстве продуктов питания и других товаров.

Повышенный прогноз инфляции в основном отражает рост мировых цен на энергоресурсы в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Затягивание боевых действий и перебои с поставками могут привести к удорожанию не только энергоресурсов, но и производства продуктов питания, минеральных удобрений и широко используемых в промышленности побочных продуктов нефтепереработки. Влияние этого фактора смягчает несколько более медленный рост зарплат в последние кварталы.