В чём разница между изображениями 8K и 4K? Реклама Редакция PRESS 16 июня, 2026 10:56 Реклама

Замечали ли вы разницу между обычной картинкой и HD-изображением (высокого разрешения) на экране? По мере того как развиваются AI, экраны и камеры, продолжается и противостояние между 4K и 8K.

В отличие от прежних времён, разрешение теперь доминирует в том, как мы общаемся — будь то социальные сети или дизайнерские проекты. Но действительно ли "больше" означает "лучше" или граница здесь размыта?

В этой статье мы расскажем о некоторых различиях между 4K- и 8K-изображениями и подскажем, какие форматы выбрать для вашего дизайн-проекта. Мы также поможем вам увеличивать изображения с помощью AI-увеличителей — и покажем, как современный AI-инструмент, который помогает улучшить качество фото, способен взять 4K-снимок и поднять его до более чистого, чёткого 8K-результата без артефактов, которые оставляли старые апскейлеры.

Что такое изображения 4K и 8K

Когда вы работаете с камерами 4K и 8K, вы уже хорошо разбираетесь в пикселях. Больше пикселей, как вам напомнит любой фотограф, означает больше деталей, более чёткие контуры и, как вы догадываетесь, большую ясность при просмотре на больших поверхностях.

Изображение, снятое в стандарте 4K, содержит 3840 пикселей по ширине и 2160 пикселей по высоте — чуть больше восьми миллионов пикселей. Это разрешение соответствует тому, что сейчас считается ultra HD. В нынешний период разрешение 4K стало стандартом для телевизоров, камер и стриминговых сервисов.

Разрешение 8K превосходит его с большим отрывом: 7680 пикселей по ширине, 4320 пикселей по высоте и более 33 миллионов пикселей — это более чем в четыре раза больше пикселей по сравнению с 4K. Такой скачок в количестве пикселей позволяет 8K отображать огромное количество деталей даже при близком просмотре и в крупных проекциях.

Уровень детализации — наиболее обсуждаемый и важный фактор реализма изображения, поскольку именно он определяет объёмность картинки. Чем выше уровень детализации, тем ближе фотография к графическому изображению.

Именно поэтому одного количества пикселей недостаточно. 4K-файл с размытыми краями может выглядеть слабее, чем хорошо обработанное фото меньшего разрешения — и поэтому многие создатели контента используют AI-инструменты, чтобы повысить резкость изображений до — или вместо — апскейла. Резкость возвращает воспринимаемую чёткость, которую "съедают" сжатие и изменение размера, и часто даёт более заметный результат, чем сам по себе рост разрешения.

По той же причине отдельной нишей стала реставрация фото онлайн — для снимков, которые потеряли не только разрешение, но и общее состояние: старые семейные фотографии, отсканированные архивы, изображения с царапинами, шумом и выцветшими цветами. Прежде чем поднимать такие фото до 4K или 8K, имеет смысл сначала восстановить их базовое качество, иначе апскейл лишь увеличит дефекты, а не уберёт их.

Ключевые различия между изображениями 8K и 4K

Характеристика Изображения 4K Изображения 8K Разрешение 3840 × 2160 пикселей 7680 × 4320 пикселей Всего пикселей ~8,3 миллиона ~33,2 миллиона (в 4× больше, чем 4K) Детализация Очень резкая и чёткая Чрезвычайно детальная и ультра-чёткая Размер файла Умеренный Очень большой Производительность Легче редактировать и загружать Требует больше вычислительной мощности Типичное применение ТВ, сайты, соцсети Профессиональная работа, большие дисплеи Гибкость редактирования Ограниченное кадрирование/зум Высокая гибкость без потери качества Доступность Широко поддерживается Всё ещё развивается

Действительно ли вам нужны 8K-изображения?

Если у вас уже есть 4K-изображения — это отлично, но если вы хотите поднять качество ещё выше, 8K — однозначно правильный путь к лучшим изображениям в продакшене.

Как вы будете использовать эти изображения? В частности, если вы представляете премиальное портфолио, клиентскую работу, карточки товаров e-commerce или другие крупные визуальные дисплеи — изображения более высокого качества сработают лучше. 8K-изображения в вашем контенте делают его чётким, профессиональным и устремлённым в будущее. И это ещё одна причина их использовать.

Создателям, дизайнерам и маркетологам явно проще иметь лицензионные изображения разных типов: более высокое качество даёт им свободу делать с этим материалом разные вещи — кадрировать, перерабатывать для других проектов — учитывая, что запас качества именно 8K, а не 4K.

Никто не закрывает глаза и на другие преимущества: 8K способен делать с изображением то, чего просто не могут другие графические форматы. Улучшение визуального представления вашего бренда — одно из таких преимуществ.

Так что хотя 4K и силён, 8K — это не просто апгрейд 4K. Это попросту лучшее изображение.

Стоит добавить, что аналогичная логика всё чаще применяется и к видеоконтенту. Бренды, маркетологи и создатели, которые когда-то заботились только о статичных снимках, сегодня выпускают видео для соцсетей, лендингов и карточек товаров. И здесь работают те же принципы: AI-инструменты, которые позволяют улучшить качество видео, берут низкоразрешённые или сжатые ролики и поднимают их до чёткого, чистого результата — точно так же, как enhancer для фото работает с изображениями. Если вы инвестируете в 8K-фото для бренда, имеет смысл подтянуть и качество видео до того же уровня.

Как обновить изображения с 4K до 8K?

Поднять качество изображения на ступень выше больше не требует сложных инструментов или обучения. Вместо этого всё упрощается с помощью AI image upscaler от Artguru.

Artguru даёт пользователям доступ к различным AI-инструментам — среди них photo enhancer для качества до 4K и image upscaler для апскейла до 8K без артефактов и размытия.

Image upscaler от Artguru уникален тем, что выполняет всё в четыре простых шага:

Шаг 1: Загрузите изображение

Сначала перейдите в Artguru image upscaler и нажмите кнопку "Загрузить", чтобы загрузить 4K-изображение. Поддерживаются все распространённые форматы — PNG, JPG и WebP.

Шаг 2: Выберите разрешение

Выберите апскейл до 8K. В зависимости от вашего выбора может потребоваться больше кредитов для более высокого разрешения.

Шаг 3: Просмотрите результат

Прежде чем разрешить вам завершить скачивание, Artguru показывает оригинал рядом с улучшенным фото.

Шаг 4: Скачайте изображение

Когда превью вас устраивает, скачивайте смело. Вы можете выбрать желаемый формат файла (PNG или JPG). Файл сохранит оригинальное имя, а прозрачные PNG останутся нетронутыми.

Бонусные советы при использовании

Можно апскейлить до 200 изображений в пакетном режиме

Регистрация не нужна

Работает на десктопе и мобильных устройствах без рекламы

Инструмент остаётся простым и даёт хорошее соотношение цены и пользы при переводе изображений в более высокое разрешение. Это, разумеется, делает его подходящим простым, удобным и быстрым способом усилить ваши визуалы.

Как получить наилучший результат?

Скажем прямо: получить чистый 8K-результат — это больше, чем нажатие кнопки "апскейл". Несколько простых решений могут многое изменить:

Начинайте с хорошего изображения: Высокая вероятность того, что HD- или 4K-изображения дадут лучший итоговый результат. Многие согласятся: низкое разрешение никак не даст качество, пригодное для печати.

Выбирайте правильный формат: PNG — для контуров и прозрачности. JPG — стандарт, подходит для меньших изображений.

Смотрите превью до и после: Это абсолютный must — сравнить "до" и "после". Это даёт возможность увидеть, где вы что-то улучшаете, а где, наоборот, теряете в процессе.

Не переусердствуйте с апскейлом: Апскейлить изображение с 360p до 8K — это, безусловно, потеря реализма, безумие.

Правильно работайте пакетно: Если вы улучшаете много изображений, объединяйте однотипные, чтобы добиться согласованного результата.

Заключение

4K против 8K — это далеко не всегда про то, какое число больше. В конечном счёте всё зависит от того, как вы хотите, чтобы выглядели ваши итоговые изображения. В целом, 4K должен покрывать ваши потребности. 8K лучше подходит, когда вы хотите добиться дополнительной чёткости и чистого, кристального вида ваших изображений.