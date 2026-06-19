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Куда всё чаще наши люди ездят отдыхать: исследование

© LETA 19 июня, 2026 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию.

В прошлом году жители Латвии часто посещали Литву в однодневных поездках за границу - Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия как в крупнейших городах, так и в регионах страны - Фестиваль розового супа в Вильнюсе, Морской фестиваль в Клайпеде, Фестиваль яблок в Аникщяе, Фестиваль тюльпанов.

В свою очередь в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Сааремаа и других эстонских островов очень популярно среди латышей.

Для многодневных поездок популярны Польша (8,2%), Италия (5,2%), Германия (5,1%) и Испания (4,9%).

В целом в прошлом году было совершено 487,6 тысяч однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1,9 миллиона многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление.

Жители Эстонии совершили в прошлом году 1,5 миллиона многодневных зарубежных поездок, что на 3% меньше, чем в 2024 году.

Основными направлениями многодневных зарубежных поездок жителей Эстонии были другие страны ЕС - 72% всех зарубежных поездок с ночевкой пришлись на страны-члены ЕС.

"В 2025 году самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий эстонцев были Финляндия (11%), Латвия (10%) и Испания (8%).

Турция (6%) была самым популярным направлением за пределами ЕС", - сообщили эстонские статистики.

В прошлом году латвийцы совершили 10,6 миллиона однодневных и многодневных поездок по стране.

По сравнению с 2024 годом это немного - на 1% - меньше, сообщает Центральное статистическое управление.

(Diena)

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