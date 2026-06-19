МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каллас: вы не поверите, с кем она сравнила эту страну!

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью в отношении Государства Израиль. Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке", - указал Саар. Он добавил, что у "нет другого выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не отзовет кровавый навет".

Европейский новостной портал Euractivсообщил 12 июня со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов, что в ходе встреч с представителями мексиканского правительства в прошлом месяце Каллас сравнила отношение Израиля к палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа с политикой расовой сегрегации, проводившейся в ЮАР с 1948 по 1994 год.

Каллас призвала главу МИД Израиля к "уважительному и конструктивному" диалогу

Отвечая на публикацию Гидеона Саара, Кая Каллас заявила, что Европейский Союз по-прежнему хочет поддерживать с Израилем конструктивные отношения. "Я ценю наш диалог и взаимодействие, и я готова продолжать их в том же духе - уважительно и конструктивно. Диалог является основой дипломатии, особенно, когда возникают разногласия ", - написала она в X, обращаясь к министру иностранных дел Израиля.

При этом Каллас напомнила, что, согласно позиции ЕС, решение о создании двух государств остается "единственным жизнеспособным путем" к миру на Ближнем Востоке.

Через несколько минут на заявление Каллас отреагировал Саар. Он отметил, что глава дипломатии ЕС в своем посте в X не опровергла и не осудила приписываемое ей высказывание об апартеиде. "Это говорит само за себя. Насколько мне известно, приписываемые вам заявления об "апартеиде" не отражают позицию Европейского Союза", - написал глава МИД Израиля, добавив, что, пока этот вопрос не прояснен, его решение "останется без изменений".

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц решительно отверг сравнение Израиля с режимом апартеида в ЮАР. "Я категорически не согласен с таким выбором слов, и нам придется обсудить это подробнее", - заявил он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. По словам Мерца, которого цитирует агентство dpa, лидеры Евросоюза обсудят данный вопрос.