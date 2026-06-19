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Жителей Риги предупреждают о мощных предпраздничных пробках на выезде из города

© LETA 19 июня, 2026 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня днем, выезжая из Риги, следует ожидать интенсивного движения в окрестностях Риги и традиционных «праздничных пробок», отмечает «Latvijas valsts ceļi».

«Водителям в окрестностях Риги следует ожидать интенсивного и замедленного движения во второй половине дня. Мы рекомендуем вам запланировать дополнительное время на поездку и выбирать время вне часов пик», — призывают сотрудники дорожной службы.

В этот день обе полосы Баускского шоссе на въезде в Ригу будут открыты для движения. Строительные работы там будут продолжаться до начала июля, поэтому временные ограничения движения пока возможны.

В настоящее время в Латвии ремонтные работы ведутся на 69 участках государственных дорог, где следует ожидать ограничений движения и замедления потока транспорта, сообщило "Latvijas valsts ceļi".

Наибольшие ограничения движения на основных дорогах страны наблюдаются на Даугавпилсском шоссе от Госпори до Ницгале, где установлены два светофора, а расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут, на участке от Калнишкиса до Тебеста, где время проезда составляет приблизительно 25 минут, и на Даугавпилсской объездной дороге.

На дороге Резекне-Лудза-Терехова вблизи Лудзы введены ограничения скорости, расчетное время в пути составляет приблизительно 20 минут.

Наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны действуют на участках от Вецпибалги до Мадоны, от Литены до Балви, на дороге Бауска-Айзкраукле от Озолайна до Барбеле, а также на дороге Роха-Валдемарпилс. На всех этих участках введены многочисленные светофорные зоны, и на поездку необходимо отвести как минимум полчаса.

На участке государственной региональной дороги Тинужи-Кокнесе протяженностью более 48 километров проводится реконструкция асфальтобетонного покрытия. Работы будут проводиться в два этапа, в ходе которых введены ограничения скорости, и следует ожидать увеличения времени в пути как минимум на полчаса.
 

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