Решено: список компаний, торгующих с Россией и Белоруссией, будет опубликован

Принятые поправки дополняют закон новой статьей 24, устанавливающей особый порядок передачи и обнародования информации с целью повышения прозрачности в отношении сотрудничества латвийских предприятий с указанными странами.

Согласно изменениям, Служба государственных доходов (VID) будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению (CSP) данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, экспортирующих или импортирующих товары в Россию и Белоруссию. В свою очередь CSP будет публиковать эту информацию на своем сайте один раз в квартал.

В открытом доступе будут размещаться идентификационные номера и наименования компаний-экспортеров и импортеров.

Одновременно закон предусматривает исключение: на передачу и публикацию такой информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом «О налогах и пошлинах».

Цель поправок — поддержать украинское общество в борьбе с вооруженной агрессией России и поддерживающей ее Белоруссии, обеспечив большую прозрачность в вопросах экономического сотрудничества латвийских компаний с этими государствами.