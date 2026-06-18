Ремонт Вантового моста парализует Ригу: в думе созывают особую рабочую группу

По словам Бергхольца, к ремонту одного из важнейших мостов столицы необходимо готовиться заранее, поскольку его частичное или полное закрытие может серьезно осложнить ситуацию с движением в городе.

Он отметил, что до сих пор остается много неясностей, вызывающих обеспокоенность у жителей, предпринимателей и городских властей. Поэтому необходимо заранее подготовить четкий план действий, оценить влияние работ на транспортные потоки, общественный транспорт, спецслужбы и предпринимательскую деятельность.

В состав рабочей группы предлагается включить представителей Департамента внешнего пространства и мобильности, Департамента городского развития, предприятия Rīgas satiksme, муниципальной и государственной полиции, а также специалистов по гражданской защите. Координировать работу должна городская администрация.

Одной из первоочередных задач станет моделирование транспортных потоков и анализ возможных последствий закрытия моста. Необходимо определить, насколько возрастет нагрузка на альтернативные маршруты, как изменится ситуация на прилегающих улицах и какие меры помогут избежать масштабных заторов.

Также планируется разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций, предусмотрев маршруты для общественного транспорта и оперативных служб. При необходимости будут рассмотрены дополнительные меры по организации движения.

Отдельное внимание уделят предпринимателям на Кипсале, в Пардаугаве и других районах, которые могут пострадать из-за ремонта. Бизнесу предложат предоставить информацию о возможных последствиях работ, чтобы самоуправление могло оценить варианты поддержки и смягчения негативного влияния.