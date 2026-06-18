Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Июня Завтра: Alberts, Madis
Доступность

Ремонт Вантового моста парализует Ригу: в думе созывают особую рабочую группу

Редакция PRESS 18 июня, 2026 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц намерен предложить создать специальную координационную рабочую группу для подготовки к ремонту Вантового моста и минимизации его влияния на транспорт, жителей и бизнес.

По словам Бергхольца, к ремонту одного из важнейших мостов столицы необходимо готовиться заранее, поскольку его частичное или полное закрытие может серьезно осложнить ситуацию с движением в городе.

Он отметил, что до сих пор остается много неясностей, вызывающих обеспокоенность у жителей, предпринимателей и городских властей. Поэтому необходимо заранее подготовить четкий план действий, оценить влияние работ на транспортные потоки, общественный транспорт, спецслужбы и предпринимательскую деятельность.

В состав рабочей группы предлагается включить представителей Департамента внешнего пространства и мобильности, Департамента городского развития, предприятия Rīgas satiksme, муниципальной и государственной полиции, а также специалистов по гражданской защите. Координировать работу должна городская администрация.

Одной из первоочередных задач станет моделирование транспортных потоков и анализ возможных последствий закрытия моста. Необходимо определить, насколько возрастет нагрузка на альтернативные маршруты, как изменится ситуация на прилегающих улицах и какие меры помогут избежать масштабных заторов.

Также планируется разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций, предусмотрев маршруты для общественного транспорта и оперативных служб. При необходимости будут рассмотрены дополнительные меры по организации движения.

Отдельное внимание уделят предпринимателям на Кипсале, в Пардаугаве и других районах, которые могут пострадать из-за ремонта. Бизнесу предложат предоставить информацию о возможных последствиях работ, чтобы самоуправление могло оценить варианты поддержки и смягчения негативного влияния.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сейм срочно исправил ошибку и запретил гражданам России получать ВНЖ
Важно

Сейм срочно исправил ошибку и запретил гражданам России получать ВНЖ (3)

Очередное самоубийство? Подробности инцидента на переезде в Марупе
Важно

Очередное самоубийство? Подробности инцидента на переезде в Марупе

Сейм принял решение по дизелю: что будет с ценами?
Важно

Сейм принял решение по дизелю: что будет с ценами?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Сейме уже начали отмечать Лиго: раздали венки и… пиво? ФОТО

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

В четверг, 18 июня депутаты Сейма в перерыве между заседаниями поздравили Янисов и Лиг с грядущими именинами.

В четверг, 18 июня депутаты Сейма в перерыве между заседаниями поздравили Янисов и Лиг с грядущими именинами.

Читать
Загрузка

Это варварство какое-то! Министр культуры в шоке от решений SEPLP

Важно 21:36

Важно 0 комментариев

«То, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) не смог обсудить процесс смены бренда с сотрудниками общественного медиа, а также варварское срывание исторических букв LTV со стены здания на Закюсале стало для меня неприятным сюрпризом. Так же, как и своеобразная интерпретация решения Конституционного суда со стороны SEPLP, которая фактически является попыткой сохранить присутствие русского языка в общественном медиа. Эти процессы вызывают множество вопросов», — так министр культуры Наурис Пунтулис прокомментировал в Facebook одну из самых обсуждаемых тем последних дней.

«То, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) не смог обсудить процесс смены бренда с сотрудниками общественного медиа, а также варварское срывание исторических букв LTV со стены здания на Закюсале стало для меня неприятным сюрпризом. Так же, как и своеобразная интерпретация решения Конституционного суда со стороны SEPLP, которая фактически является попыткой сохранить присутствие русского языка в общественном медиа. Эти процессы вызывают множество вопросов», — так министр культуры Наурис Пунтулис прокомментировал в Facebook одну из самых обсуждаемых тем последних дней.

Читать

Решено: список компаний, торгующих с Россией и Белоруссией, будет опубликован

Важно 21:30

Важно 0 комментариев

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие публикацию данных о зарегистрированных в Латвии компаниях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией.

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие публикацию данных о зарегистрированных в Латвии компаниях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией.

Читать

Очередное самоубийство? Подробности инцидента на переезде в Марупе

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

В четверг утром трагически оборвалась жизнь 29-летнего мужчины, который попал под поезд в Марупе. Известно, что он пересекал железнодорожные пути в неположенном месте и, возможно, сознательно подверг себя опасности, сообщает TV3.

В четверг утром трагически оборвалась жизнь 29-летнего мужчины, который попал под поезд в Марупе. Известно, что он пересекал железнодорожные пути в неположенном месте и, возможно, сознательно подверг себя опасности, сообщает TV3.

Читать

Что там Домбрава? Очевидцы засняли эпичную драку у Origo

Важно 21:03

Важно 0 комментариев

Судя по кадрам, выложенным в социальной сети Twitter/X, какой-то молодой человек решил показать навыки восточных единоборств на мужчине прямо у Origo, на Привокзальной площади. Демонстрировал свою храбрость парнишка до тех пор, пока его более старший противник не решил пойти в атаку. После этого мальчик сбежал.

Судя по кадрам, выложенным в социальной сети Twitter/X, какой-то молодой человек решил показать навыки восточных единоборств на мужчине прямо у Origo, на Привокзальной площади. Демонстрировал свою храбрость парнишка до тех пор, пока его более старший противник не решил пойти в атаку. После этого мальчик сбежал.

Читать

Секс-просвещение: в школах хотят ввести новый обязательный предмет

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских школах может появиться новый обязательный предмет — «Основы здоровья». Сейм уже передал на рассмотрение инициативу, предусматривающую его введение с 1 сентября 2027 года.

В латвийских школах может появиться новый обязательный предмет — «Основы здоровья». Сейм уже передал на рассмотрение инициативу, предусматривающую его введение с 1 сентября 2027 года.

Читать

«Ни один министр не имеет права указывать»: вокруг Валайниса разгорелся скандал

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) осудил намерение министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) потребовать от Латгальской студии Латвийского общественного медиа (LSM) объяснений по поводу отсутствия журналистов на организованной Министерством экономики конференции строительной отрасли в Краславе.

Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) осудил намерение министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) потребовать от Латгальской студии Латвийского общественного медиа (LSM) объяснений по поводу отсутствия журналистов на организованной Министерством экономики конференции строительной отрасли в Краславе.

Читать