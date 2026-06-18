Оппозиция объединилась: уже три партии требуют отставки руководства Rīgas nami

Ранее фракция «Латвия на первом месте» направила мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу ультиматум, потребовав в течение 48 часов принять решение об увольнении правления Rīgas nami. В противном случае партия намерена инициировать вопрос об ответственности самого главы города.

Депутаты оппозиционных партий считают, что руководство Rīgas nami проявило халатность и не обеспечило своевременное информирование торговцев. По их словам, решение о закрытии павильона было принято фактически без предупреждения — в день, когда многие арендаторы уже внесли арендную плату и закупили свежую продукцию, понеся тем самым значительные убытки.

Совместная позиция трех партий делает ситуацию политически чувствительной для руководства города. В общей сложности у «Латвии на первом месте», «Суверенной власти» и «Стабильности!» 26 мест из 60 в Рижской думе — это почти половина депутатского корпуса. Однако для принятия решений им не хватает пяти голосов, поэтому добиться отставки руководства Rīgas nami или инициировать более серьезные политические последствия они смогут только при поддержке части других фракций.