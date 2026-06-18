Сразу четыре детеныша: в Латвии активно размножаются медведи. ВИДЕО

Переезжая с одного лесного участка на другой, он заметил вдалеке на лесной дороге животных и снизил скорость. Сначала он подумал, что это дикие кабаны, но, приблизившись, выяснилось, что это четыре медвежонка, которые хотели размять ноги. В глубине леса была замечена и медведица.

Обычно у медведицы рождается от 1 до 3 медвежат. Чаще всего выводок состоит из двух детенышей, а появление четырех или пяти малышей — это большая редкость, которая говорит о хорошей кормовой базе и здоровье самки, отмечают специалисты.