Женщина случайно заглянула в телефон водителя трамвая — и в Милане вспыхнул скандал с камерами

Всё началось с пассажирки трамвая номер 15. В салоне перед ней сидел мужчина в форме транспортной компании. Он был не за рулём, а ехал как пассажир и смотрел в телефон.

Женщина заметила на экране групповой чат. По данным расследования, там могли обсуждать снимки пассажирок, сделанные с камер видеонаблюдения в трамваях. Причём речь шла не о случайных кадрах салона, а об изображениях, где внимание было направлено на лица, ноги, грудь и бёдра женщин.

Камеры в общественном транспорте обычно ставят ради безопасности. Но в этой истории они, как подозревают следователи, могли превратиться в источник чужих фотографий для закрытого мужского чата.

Пассажирка не стала делать вид, что ничего не увидела. Она сфотографировала экран телефона и передала снимок известной активистке, которая сообщила о случившемся транспортной компании.

После этого история пошла уже не как неприятный разговор в интернете, а как уголовное дело. По сообщениям итальянской прессы, как минимум один сотрудник оказался под следствием. Его подозревают в несанкционированном доступе к компьютерной системе и получении изображений с камер.

Дома нескольких других сотрудников обыскали. У них изъяли мобильные телефоны и другие устройства. Водителей отстранили от работы, пока продолжается проверка.

Пока неизвестно, использовались ли записи только с одного трамвая или с нескольких, и уходили ли эти изображения дальше закрытого чата.

Транспортная компания заявила, что выясняет обстоятельства и проверяет, правильно ли использовались служебные системы. Профсоюзы напомнили о достоинстве пассажиров и равенстве. Но для многих жителей Милана главный вопрос звучит проще: если камера стоит ради безопасности, кто именно должен защищать пассажиров от тех, кто имеет к ней доступ?