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Зеленский назвал удары по Москве «справедливым ответом»

Редакция PRESS 18 июня, 2026 13:12

Мир 0 комментариев

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Удары Вооруженных сил Украины по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам в РФ являются "совершенно справедливым ответом" на продолжающиеся российские атаки на украинские города и общины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, это является "еще одним важным результатом работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", написал он в Telegram в четверг, 18 июня.

Зеленский также сообщил о поражении целей в Ростовской области и захваченных Россией украинских территориях. По его словам, партнеры Украины отмечают "меткость и действенность" осуществляемых ВСУ ударов по территории РФ. "Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", - добавил он. 

СБУ: Украина способна поражать стратегические объекты в самом сердце РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала удар по Московскому НПЗ успешным и отметила, что этот объект расположен в 15 км от Кремля. "На НПЗ фиксируются не менее четырех крупных очагов возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы", - указала СБУ. По ее предварительным данным, украинские дроны ударили по резервуарному парку, установке по первичной переработке нефти и установке гидроочистки дизельного горючего.

В Киеве также напомнили, что МНПЗ уже приостанавливал работу 16 июня. "Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут системно поражать важнейшие стратегические объекты врага в самом сердце России. Каждая такая атака заставляет Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт, усиление противовоздушной обороны и перестройку логистики. СБУ будет и дальше проводить спецоперации, которые истощают экономический потенциал агрессора и повышают для России цену войны", - предупредила СБУ.

 Генштаб ВСУ: пять очагов горения на МНПЗ

По данным Генштаба ВСУ, удары дронов привели к масштабному пожару на Московском НПЗ - там не менее пяти очагов горения, в том числе на комбинированной установке переработки нефти, установке вторичной переработки и в резервуарном парке. В Ростовской области поражена нефтебаза "Гуково", на контролируемой РФ территории Донецкой области - автомобильный мост через реку Калка в районе Гранитного, в аннексированном Крыму - железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Раздольного, отмечается далее. 

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 18 июня российскую столицу атаковали 194 беспилотника. Этот налет стал крупнейшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины, отмечает The Moscow Times. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 555 украинских БПЛА за ночь в целом ряде российских регионов, а также над Крымом.

РФ атаковала Украину семью ракетами и 239 дронами

В ту же ночь российские силы атаковали Украину семью баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400" и 239 БПЛА разных типов, заявили Воздушные силы ВСУ. По предварительным данным, было сбито либо подавлено 216 целей - четыре баллистические ракеты и 212 дронов. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на девяти локациях, а также падение обломков на семи локациях. 

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