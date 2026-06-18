Зеленский назвал удары по Москве «справедливым ответом»

Зеленский также сообщил о поражении целей в Ростовской области и захваченных Россией украинских территориях. По его словам, партнеры Украины отмечают "меткость и действенность" осуществляемых ВСУ ударов по территории РФ. "Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии", - добавил он.

СБУ: Украина способна поражать стратегические объекты в самом сердце РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала удар по Московскому НПЗ успешным и отметила, что этот объект расположен в 15 км от Кремля. "На НПЗ фиксируются не менее четырех крупных очагов возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы", - указала СБУ. По ее предварительным данным, украинские дроны ударили по резервуарному парку, установке по первичной переработке нефти и установке гидроочистки дизельного горючего.

В Киеве также напомнили, что МНПЗ уже приостанавливал работу 16 июня. "Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут системно поражать важнейшие стратегические объекты врага в самом сердце России. Каждая такая атака заставляет Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт, усиление противовоздушной обороны и перестройку логистики. СБУ будет и дальше проводить спецоперации, которые истощают экономический потенциал агрессора и повышают для России цену войны", - предупредила СБУ.

Генштаб ВСУ: пять очагов горения на МНПЗ

По данным Генштаба ВСУ, удары дронов привели к масштабному пожару на Московском НПЗ - там не менее пяти очагов горения, в том числе на комбинированной установке переработки нефти, установке вторичной переработки и в резервуарном парке. В Ростовской области поражена нефтебаза "Гуково", на контролируемой РФ территории Донецкой области - автомобильный мост через реку Калка в районе Гранитного, в аннексированном Крыму - железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Раздольного, отмечается далее.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 18 июня российскую столицу атаковали 194 беспилотника. Этот налет стал крупнейшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины, отмечает The Moscow Times. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 555 украинских БПЛА за ночь в целом ряде российских регионов, а также над Крымом.

РФ атаковала Украину семью ракетами и 239 дронами

В ту же ночь российские силы атаковали Украину семью баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400" и 239 БПЛА разных типов, заявили Воздушные силы ВСУ. По предварительным данным, было сбито либо подавлено 216 целей - четыре баллистические ракеты и 212 дронов. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на девяти локациях, а также падение обломков на семи локациях.