Почки скрывали “запасной режим”: учёные случайно нашли механизм, о котором не писали в школьных учебниках

Учёные обнаружили у почек неожиданный “запасной механизм”, который помогает организму удерживать воду. И самое интересное: он работает независимо от гормона, который десятилетиями считался главным управляющим этого процесса.

Обычно способность почек концентрировать мочу и спасать организм от обезвоживания связывают с гормоном вазопрессином. Если совсем просто, именно он помогает телу не терять слишком много воды.

Но теперь оказалось, что у почек есть ещё один путь. Как будто в организме предусмотрен скрытый резервный переключатель.

Открытие произошло почти случайно. Исследователи изучали поликистоз почек, заболевание, при котором в почках растут наполненные жидкостью кисты. Они проверяли старый препарат пробенецид, который использовали ещё с 1940-х годов.

Ожидание было мрачным: препарат должен был ухудшить процесс. Но вместо этого он сделал обратное. Рост кист замедлился.

После повторных экспериментов стало ясно, что дело не в случайности. Препарат менял то, как клетки почек работают с уратом, веществом, которое многие знают по другому неприятному слову: подагра.

Оказалось, что внутри клеток почек урат может действовать как сигнальная молекула. Он запускает цепочку событий, из-за которой водные каналы перемещаются к поверхности клетки. После этого почки могут лучше возвращать воду обратно в организм.

И всё это может происходить без вазопрессина.

Для пациентов с поликистозом почек это особенно важно. Сейчас один из препаратов, замедляющих болезнь, связан с очень тяжёлым побочным эффектом: люди начинают выделять огромные объёмы мочи, иногда по 6 или 7 литров в день. Из-за этого многим трудно продолжать лечение.

В небольшом клиническом исследовании добавление пробенецида помогло уменьшить объём мочи примерно на треть. Участники также реже вставали ночью в туалет и говорили, что качество жизни улучшилось.

Правда, сам пробенецид учёные не считают идеальным решением на будущее. Препарат старый, действует не только на один механизм и не везде доступен. Но он помог открыть то, что раньше было спрятано.

Теперь задача другая: создать новые лекарства, которые будут целиться именно в этот найденный путь.

Получается почти детективная история. Учёные искали одно, препарат повёл себя “неправильно”, а почки внезапно показали, что у них есть запасная система экономии воды, о которой медицина знала не всё.