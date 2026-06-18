Как отметил председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, человек не несёт ответственности за то, что при рождении получил гражданство двух стран из-за разного гражданства своих родителей. По действующему законодательству, если двойное гражданство с конкретным государством не допускается, до достижения 25-летнего возраста необходимо выбрать одно из гражданств.

Однако на практике отказаться от второго гражданства бывает непросто. Для этого недостаточно лишь подать заявление — Управлению по делам гражданства и миграции необходимо предоставить документы, подтверждающие, что другое государство официально приняло отказ. Процедура может быть длительной, бюрократической и не гарантирует положительного результата.

Особые сложности возникают в случаях с гражданством России или Белоруссии, поскольку для завершения процедуры может потребоваться личная поездка в Москву или Минск. При этом нельзя исключить риски, связанные с обязательной военной службой или другими требованиями этих государств.

Сейчас такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства. По словам Юдина, депутаты поддерживают идею предоставить молодым людям возможность сохранить гражданство Латвии, однако подготовленный законопроект требует доработки и более чётких формулировок. Работа над поправками будет продолжена, после чего они могут быть вынесены на рассмотрение Сейма.