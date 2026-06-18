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Такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства: Юдин о рисках (1)

Редакция PRESS 18 июня, 2026 13:48

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Юридическая комиссия Сейма рассматривает возможность внесения изменений в Закон о гражданстве, которые позволят молодым людям сохранить гражданство Латвии в случаях, когда отказ от второго гражданства оказывается затруднительным, сообщил на своей странице в Facebook председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (Новое единство).

Как отметил председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, человек не несёт ответственности за то, что при рождении получил гражданство двух стран из-за разного гражданства своих родителей. По действующему законодательству, если двойное гражданство с конкретным государством не допускается, до достижения 25-летнего возраста необходимо выбрать одно из гражданств.

Однако на практике отказаться от второго гражданства бывает непросто. Для этого недостаточно лишь подать заявление — Управлению по делам гражданства и миграции необходимо предоставить документы, подтверждающие, что другое государство официально приняло отказ. Процедура может быть длительной, бюрократической и не гарантирует положительного результата.

Особые сложности возникают в случаях с гражданством России или Белоруссии, поскольку для завершения процедуры может потребоваться личная поездка в Москву или Минск. При этом нельзя исключить риски, связанные с обязательной военной службой или другими требованиями этих государств.

Сейчас такая ситуация может привести к утрате латвийского гражданства. По словам Юдина, депутаты поддерживают идею предоставить молодым людям возможность сохранить гражданство Латвии, однако подготовленный законопроект требует доработки и более чётких формулировок. Работа над поправками будет продолжена, после чего они могут быть вынесены на рассмотрение Сейма.

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