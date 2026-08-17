У 24-летней Бартоне в профилях WTA и ITF больше не указана принадлежность к Латвии, исходный код её профиля показывает, что она белорусская теннисистка. Белорусские и российские теннисистки участвуют в турнирах WTA и ITF в статусе так называемых нейтральных спортсменов.
Бартоне также числится в рейтинге теннисисток Белорусской теннисной федерации, а Минск указан как место ее тренировок.
Как видно из собственных постов спортсменки в Instagram, большую часть последних нескольких месяцев она провела в Белоруссии, где в минувшие выходные приняла участие в местных соревнованиях.
Генеральный секретарь Латвийского теннисного союза (ЛТС) Иванс Кузовенков сообщил агентству LETA, что федерация не общалась с Бартоне с зимы и не была проинформирована о том, что теннисистка сменила спортивное представительство и перешла в Белоруссию.
Бартоне, занимающая 808-е место в рейтинге WTA, не участвовала в профессиональных теннисных турнирах с середины мая.
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