Генеральный секретарь Латвийского теннисного союза (ЛТС) Иванс Кузовенков сообщил агентству LETA, что федерация не общалась с Бартоне с зимы и не была проинформирована о том, что теннисистка сменила спортивное представительство и перешла в Белоруссию.

Бартоне, занимающая 808-е место в рейтинге WTA, не участвовала в профессиональных теннисных турнирах с середины мая.

