В Риге планируют расширить число коек для хронических пациентов

По данным Минздрава, расширение больницы позволит существенно увеличить доступность стационарной помощи в столице. Сейчас в Центре морской медицины создано 75 коек для хронических больных, однако этого уже недостаточно. По предварительным оценкам, Риге необходимо около 200 коек для пациентов терапевтического и длительного профиля.

На заседании также обсуждалась доступность травматологической помощи на левом берегу Даугавы, особенно с учётом возможных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, власти рассмотрели планы по развитию Рижского родильного дома в многопрофильный центр помощи матерям и детям.

Вопрос расширения больничной сети стал особенно актуальным на фоне высокой нагрузки на университетские клиники. В частности, у приёмного отделения Клинической университетской больницы имени П. Страдыня регулярно возникают очереди бригад скорой помощи, а передача пациентов иногда занимает несколько часов.

Министр здравоохранения ранее признал, что Риге не хватает больницы более низкого уровня, которая могла бы принимать пациентов, не нуждающихся в высокоспециализированной помощи. Аналогичную позицию высказывают и представители крупнейших столичных медучреждений, указывая на необходимость расширения системы стационарной помощи для хронических больных.