В пятницу днём воздух в Латвии прогреется до +24

Ночь будет облачной, местами небо прояснится. В отдельных районах Видземе и Латгалии возможен небольшой дождь. При слабом западном ветре температура воздуха не опустится ниже +12…+15 градусов.

Днём ожидается довольно солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный и северо-западный ветер.

В Риге 19 июня после облачной ночи днём преимущественно солнечно, осадки не прогнозируются. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, который после обеда сменится на северный. Температура воздуха +15 градусов ночью и +23 градуса днём. У моря температура не превысит +20 градусов.