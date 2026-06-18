Во избежание: в ночь на Лиго каршеринг заблокирует свои машины

Представители «Bolt» призывают пользователей ответственно относиться к празднованию и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а для передвижения использовать такси или общественный транспорт.

«Наш приоритет — безопасность не только наших клиентов, но и всех участников дорожного движения.

За первые пять месяцев этого года автопарк Bolt Drive вырос на 25%, увеличилось и число поездок, однако количество ДТП на 100 000 километров пробега сократилось почти на 20%. Это показывает, что наши меры безопасности дают результат. Поэтому и в этом году мы ограничим доступ к каршеринговым автомобилям в ночь на Лиго. Призываем всех праздновать ответственно, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не позволять этого другим и выбирать такси или общественный транспорт для безопасного возвращения домой», — подчеркнул руководитель «Bolt Drive» в Латвии Эдвинс Кажокс.

Бронировать автомобили «Bolt Drive» 23 июня можно будет до 22:00. Поездки, начатые до этого времени, разрешается завершить. С 22:00 23 июня до 06:00 24 июня в приложении «Bolt» нельзя будет оформить ни краткосрочную, ни долгосрочную аренду автомобиля.

Правила пользования автомобилями «Bolt Drive», как и в традиционном автопрокате, предусматривают, что арендатор несет ответственность за всё, что происходит с автомобилем в период аренды. Если пользователь, управляя машиной агрессивно, в состоянии алкогольного опьянения или превышая скорость, станет виновником ДТП, он обязан возместить все связанные с аварией расходы.

Кроме того, нарушителю грозит штраф до 2000 евро и пожизненная блокировка аккаунта. Если же пользователь покинет место ДТП, не сообщив о происшествии «Bolt» и соответствующим службам, штраф может составить до 3000 евро, при этом он также обязан покрыть все причинённые убытки. В таком случае аккаунт также будет заблокирован без возможности восстановления.