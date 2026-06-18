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Жена премьера, церковь и усадьба: в Швеции разгорелся скандал с волонтёрами и “полезными связями”

Редакция PRESS 18 июня, 2026 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В Швеции церковь начала проверку в отношении жены премьер-министра Ульфа Кристерссона. Биргитта Эд не только супруга главы правительства, но и лютеранский священник.

Формально речь идёт о её пригодности продолжать священническое служение. Но история уже давно вышла за пределы церковных стен.

В центре скандала оказался фонд, которым занимается Эд. По сообщениям шведской прессы, организация привлекала волонтёров для сбора денег и ремонта усадьбы. Взамен людям якобы обещали не зарплату, а “хорошую сеть контактов”.

И вот тут история становится особенно чувствительной. Среди таких контактов, как утверждают журналисты, фигурировали встречи в официальной резиденции премьер-министра.

То есть человек мог работать бесплатно для фонда, связанного с женой премьера, а взамен получать шанс оказаться ближе к нужным людям и правильным дверям.

Также сообщалось, что Эд могла использовать свои связи в церковной среде, чтобы получать пожертвования и бесплатные услуги для фонда, включая IT-помощь.

Сама Церковь Швеции пока не раскрывает всех деталей жалоб. Известно только, что они поступили в местную епархию, после чего было принято решение начать официальную проверку.

Такие расследования обычно занимают несколько месяцев. В итоге дело может закончиться без наказания. Но возможны и санкции: письменное замечание, испытательный срок для продолжения служения или лишение права быть священником.

Для Швеции это особенно щекотливый сюжет. Церковь там давно отделена от государства, но остаётся крупной общественной институцией с миллионами членов. А премьер-министр с женой в священническом воротнике на официальных мероприятиях всё равно воспринимаются как часть публичной власти.

Именно поэтому вопрос звучит не только церковно. Где проходит граница между частным фондом, духовной работой, политическим статусом и доступом к власти?

Швеция готовится к выборам, и такая история появляется в самый неудобный момент для правительства. Но даже без выборов она выглядела бы неловко.

Потому что одно дело благотворительность, волонтёры и разговоры о духовном здоровье. И совсем другое, когда рядом возникает усадьба, бесплатный труд, пожертвования, хорошие связи и адрес, где живёт премьер-министр страны.

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