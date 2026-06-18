Хотя решение об официальном возвращении сборных России и Белоруссии на турниры под своими флагами еще не принято, федерации баскетбола десяти стран уже заблаговременно предупреждают ФИБА, что могут отказаться играть против сборных обеих стран-агрессоров.

В публичном письме федераций десяти стран подчеркивается, что такая позиция распространяется и на другие турниры с участием сборных стран-агрессоров.

Письмо подписал президент Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Раймондс Вейонис вместе с коллегами из федераций баскетбола Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Украины и Швеции.

Финальный турнир Кубка мира U-23 состоится в сентябре, а отборочные игры пройдут этим летом.

Как сообщалось, мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 в этом месяце выиграла Кубок мира.