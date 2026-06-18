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Сорняк с секретом: учёные нашли одуванчик, из которого можно делать резину

Редакция PRESS 18 июня, 2026 17:21

Наука 0 комментариев

Обычный одуванчик под ногами может оказаться не таким уж простым сорняком. Учёные снова заинтересовались растением, которое когда-то уже спасало производство резины во время большой нехватки.

Речь идёт о разновидности одуванчика Taraxacum koksaghyz, происходящей из Казахстана. В его корнях содержится белый млечный сок, из которого можно получать натуральный каучук.

Во время Второй мировой войны, когда резины остро не хватало, на это растение уже обращали внимание. Советские учёные выяснили, что его корни дают достаточно латекса, чтобы использовать его для производства натуральной резины. Но после войны промышленность снова вернулась к привычному источнику — каучуковому дереву.

Теперь старую идею достали с полки заново.

Мировой спрос на натуральную резину растёт, а традиционные каучуковые деревья сталкиваются с болезнями, экстремальной погодой и последствиями изменения климата. Кроме того, плантации в тропиках часто связаны с вырубкой лесов.

Одуванчик выглядит куда менее капризным кандидатом. Он может расти в умеренном климате, требует меньше воды, не нуждается в тяжёлой химической защите и не требует превращать тропические леса в плантации.

В Великобритании биотехнологический проект уже работает над высокоурожайной формой такого одуванчика. Растения выращивают в теплицах без почвы, в системе с влажным воздухом, чтобы получить крупные и быстрорастущие корни. Цель звучит совсем не как садовый эксперимент: около 3000 тонн резины в год.

В Германии из одуванчикового каучука уже делали велосипедные шины.

Получается почти идеальная история для тех, кто привык вырывать одуванчики из газона. Возможно, однажды похожее растение будет не просто сорняком у дорожки, а сырьём для шин, перчаток и других вещей, без которых современный мир пока не умеет обходиться.

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