Москва подверглась крупнейшей атаке с начала войны: горит НПЗ, выпал «нефтяной дождь» (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за пожара на Московском НПЗ, который атаковали украинские дроны, прошел «нефтяной дождь». Фотографии, на которых видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали жители Железнодорожного (расположен на востоке от Москвы). Жители Люберец (на юго-востоке от Москвы) также сообщили о сильном запахе гари.





При этом Мосэкомониторинг заявил, что «концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы по состоянию на 12:00 не превышает предельно допустимые значения».

В министерстве экологии и природопользования Московской области утверждают, что никакого «нефтяного дождя» не было . «В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре», — цитирует MSK1 сообщение Минэкологии. В ведомстве также заявили, что «превышений ПДК не зафиксировано».

14 июня «нефтяной дождь» прошел в Ярославской области, где из-за атаки украинских дронов также загорелся крупный НПЗ. Местные власти тоже заявили, что «образовавшиеся осадки в виде сажи не представляют угрозы».

Независимые метеорологи прогнозируют выпадение осадков с примесями продуктов горения на территории Московской области к востоку от Москвы еще в течение суток.

Что об ударах сказал Зеленский

Ночную атаку на российские регионы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Этой ночью наши удары вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины», — написал он в телеграм-канале.

Эти удары Зеленский назвал «вполне справедливым ответом на российские удары» по украинским городам и населенным пунктам.

Чуть позднее президент Украины заявил журналистам, что массированная атака на Москву и Подмосковье в четверг утром — это ответ на недавний удар России по Киеву, в частности, по Киево-Печерской лавре, где в результате атаки 15 июня загорелся Успенский собор. Тогда в Киеве погибли пять человек.

Украина предупреждала, что ответит на атаки 15 июня и не будет «сидеть тихонько», сказал Зеленский.

«Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва», — предупредил президент Украины.

Он также повторил свои слова из утренней публикации в телеграме, где призвал Россию закончить войну. Однако президент России Владимир Путин не демонстрирует такого желания, сказал Зеленский, в связи с чем он призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию.