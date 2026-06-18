В Риге создадут комфортные условия для жуков: людей просят не беспокоить

Из-за плотной застройки и сокращения естественных мест обитания для насекомых и других мелких животных становится особенно важным создавать подходящие условия для их жизни, размножения и зимовки. Для этого фонд обустраивает различные микросреды, которые помогают сохранять популяции беспозвоночных в городе.

К этой группе относятся пчелы, бабочки, жуки, улитки и многие другие организмы, играющие важную роль в экосистеме. Они опыляют растения, участвуют в разложении органических веществ, способствуют формированию плодородной почвы и помогают контролировать численность вредителей.

Такие объекты уже появились на нескольких городских лугах Риги. Пчелиная колода установлена возле улицы Лиедес и озера Велнэзерс, сухостой размещен в сквере на улице Буру и в парке Сканстес, песчаная площадка создана на лугу на улице Эзермалас, а кучи бревен и веток — на лугах у озера Кишэзерс и Стразупите II. В течение сезона работы продолжатся еще на 18 городских лугах, включая парк Узварас, сквер на улице Шарлотес и территорию возле Латвийской Национальной библиотеки.

Латвийский фонд природы призывает жителей бережно относиться к этим объектам, не повреждать их и не тревожить их обитателей. Каждое такое место помогает поддерживать устойчивую и разнообразную городскую экосистему.

В этом году к сети городских лугов также присоединятся новые территории в Рижском национальном зоопарке и Латгальском саду. Одновременно будет восстановлен луг на улице Териню: там изменят рельеф и снизят плодородие почвы, чтобы создать условия для роста более разнообразной луговой растительности.