Ужасные птицы терроризировали Южную Америку всего 25 тысяч лет назад

Долгое время считалось, что знаменитые terror birds исчезли миллионы лет назад или вскоре после этого. Но новая находка в Бразилии показывает: один из представителей этой хищной группы мог жить всего около 25 тысяч лет назад.

То есть не в глубокой эпохе динозавров и не в совсем далёком мире до млекопитающих, а уже во время последнего ледникового периода, когда на Земле существовали люди.

Правда, речь идёт не о трёхметровом гиганте, который весил сотни килограммов. Новая птица была намного меньше. Но она всё равно принадлежала к той самой жуткой линии нелетающих хищников с мощными ногами и клювами, похожими на топоры.

Учёные назвали новый вид Eschatornis aterradora — почти “последняя ужасная птица”.

И самое киношное в этой истории то, что находку сделали не во время драматической экспедиции в джунглях. Исследователь заново посмотрел на старую кость из музейной коллекции — что-то вроде окаменевшей “ножки” — и понял, что перед ним поздний представитель легендарной семьи пернатых хищников.

Теперь получается, что Южная Америка могла хранить своих маленьких “птиц ужаса” намного дольше, чем думали раньше. Большие монстры исчезли, а их меньшие родственники ещё какое-то время продолжали бегать по древнему ландшафту.

И это меняет тон всей истории. Ужасные птицы оказываются не просто кошмаром из далёкого палеонтологического прошлого, а существами, которые могли дотянуть до человеческой эпохи.