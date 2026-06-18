Разрешения аннулировать: кому в Латвии запретили владеть оружием?

«То, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) не смог обсудить процесс смены бренда с сотрудниками общественного медиа, а также варварское срывание исторических букв LTV со стены здания на Закюсале стало для меня неприятным сюрпризом. Так же, как и своеобразная интерпретация решения Конституционного суда со стороны SEPLP, которая фактически является попыткой сохранить присутствие русского языка в общественном медиа. Эти процессы вызывают множество вопросов», — так министр культуры Наурис Пунтулис прокомментировал в Facebook одну из самых обсуждаемых тем последних дней.