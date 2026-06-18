Полиция спасла 500 кошек за шаг до бойни: их продавали ресторанам на килограммы

Следствие считает, что в Хошимине несколько лет действовала преступная сеть. Люди по ночам ловили кошек на улицах, забирали их с частных участков, складывали в клетки и отправляли дальше как обычный товар.

Цена, по данным расследования, считалась не за животное, а за килограмм.

Во время одной из проверок полиция обнаружила на парковке десятки клеток. В них находились сотни живых кошек. Рядом нашли пенопластовые ящики с уже убитыми замороженными животными. Позже в ходе новых операций удалось изъять ещё более сотни кошек.

Во Вьетнаме блюда из собак и кошек всё ещё можно встретить в некоторых ресторанах. Само по себе употребление такого мяса не запрещено, но происхождение животных должно быть законным. Именно в этом месте и появляется тёмная сторона рынка: если есть спрос, находятся те, кто готов добывать животных любым способом.

По версии полиции, подозреваемые действовали ночью, пока хозяева спали. Они использовали ловушки, приманки и специальные инструменты. Для семьи это могло выглядеть просто как исчезновение любимца. На деле животное могло уже оказаться в клетке среди десятков таких же украденных кошек.

Арестованы девять человек. Следователи теперь проверяют не только тех, кто ловил животных, но и всю цепочку: перевозчиков, торговцев, пункты сбора и покупателей.

Часть спасённых кошек уже вернули владельцам. Остальным ищут безопасное место. А хозяевам в Хошимине советуют не выпускать животных ночью без присмотра и сразу обращаться в полицию, если питомец исчез.

История получилась страшной не потому, что она далёкая и экзотическая. А потому, что начинается она слишком узнаваемо: кошка просто не вернулась домой.