Сейм принял решение по дизелю: что будет с ценами?

До сих пор пониженную акцизную ставку планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки до конца года.

Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 евро до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на народное хозяйство и жителей. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива в сельском хозяйстве ставка установлена в размере 21 евро за 1000 литров.

Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис ранее подчеркнул, что первоначальное регулирование было принято как реакция на напряженность на Ближнем Востоке и связанную с ней неопределенность на рынках энергоресурсов. Он указал, что, хотя в ситуации наблюдаются отдельные признаки стабилизации, гарантий долгосрочной стабильности нет, и цены на топливо по-прежнему остаются выше, чем до начала конфликта.

Также парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис сказал, что нестабильность на рынках энергоресурсов сохраняется, и сохранение пониженного акциза помогает обеспечить большую прогнозируемость и стабильность.

В то же время в Министерстве финансов ранее предупреждали о возможном негативном влиянии на государственный бюджет. Представитель министерства Илмарс Шнюцинс указал, что при нынешнем уровне цен на топливо - ниже двух евро за литр - продление снижения акциза могло бы привести к сокращению доходов примерно на 2,4 миллиона евро в месяц. По мнению Минфина, в случае необходимости следует рассмотреть компенсирующие механизмы, например, используя средства на непредвиденные расходы.

Средняя цена дизельного топлива в Латвии в этом году достигла самого высокого уровня на неделе с 6 по 12 апреля, когда она составляла 2,12 евро за литр. Исторически самые высокие цены на дизельное топливо и на бензин 95-й марки были зафиксированы в июне 2022 года.