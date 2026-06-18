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Очередное самоубийство? Подробности инцидента на переезде в Марупе

Редакция PRESS 18 июня, 2026 21:22

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LETA

В четверг утром трагически оборвалась жизнь 29-летнего мужчины, который попал под поезд в Марупе. Известно, что он пересекал железнодорожные пути в неположенном месте и, возможно, сознательно подверг себя опасности, сообщает TV3.

Пассажиры поезда Елгава-Рига надолго застряли в поезде между станциями "Tīraine" и "Turība". Людей попросили оставаться в вагонах до тех пор, пока движение не возобновится. Около восьми утра на путях был сбит мужчина.

«По имеющейся у нас информации, на путях перед приближающимся поездом оказался человек. Машинист сразу заметил его, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. К сожалению, избежать столкновения не удалось. На место происшествия были вызваны все экстренные службы. Движение поезда возобновилось только после того, как они завершили работу», - рассказала руководитель отдела коммуникаций и маркетинга компании «Vivi» Сигита Паула.

Тело мужчины нашли недалеко от оборудованного официального пешеходного перехода через пути. Поначалу можно было предположить, что он переходил именно там, но не заметил поезд. Местные жители говорят, что почти все переходят пути только в разрешённом месте, потому что в других местах это крайне неудобно — высокая трава и приходится карабкаться по откосу.

«Мы всегда ходим по переходу. Раньше ещё можно было где-то проскочить, но здесь — нет. Знаете, мне кажется, люди сами бывают очень неосторожными. Ведь всего семь лет назад здесь уже был такой случай. Скорее всего, просто не смотрел по сторонам, хотя поезд громко гудит. Видимость здесь хорошая с обеих сторон. Фу, как же это страшно», - говорит местная жительница.

Однако в этот раз всё было иначе. Мужчина находился на путях в том месте, где переход не предусмотрен. Судя по всему, он провёл там довольно много времени, что наводит на мысль о сознательных действиях. В результате удара голова мужчины была отделена от тела. Подробности произошедшего будут выяснять правоохранители, в том числе с помощью видеозаписей с камер поезда.

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