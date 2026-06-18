Проект решения, подготовленный партией «Прогрессивные», призывает правительство начать необходимые подготовительные работы для включения предмета в программы основного образования. Особое внимание предполагается уделить вопросам сексуального и репродуктивного здоровья подростков.

Авторы инициативы напоминают, что вопрос о возвращении здоровья как отдельного школьного предмета обсуждается уже несколько лет. Ранее профильные подкомиссии Сейма обращались к руководству страны, а также в Министерства образования и здравоохранения с призывом восстановить преподавание предмета и обеспечить его ведение квалифицированными специалистами.

По мнению депутатов, уровень знаний молодежи в вопросах здоровья остается недостаточным. Обеспокоенность вызывают данные о репродуктивном здоровье подростков, включая статистику абортов среди несовершеннолетних и использование средств контрацепции.

В качестве аргумента сторонники инициативы приводят исследования Всемирной организации здравоохранения, согласно которым обучение вопросам здоровья в школах способствует повышению медицинской грамотности и положительно влияет на общественное здоровье.

Если предложение получит дальнейшую поддержку, предмет «Основы здоровья» может стать частью школьной программы уже с сентября 2027 года.