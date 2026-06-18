Это варварство какое-то! Министр культуры в шоке от решений SEPLP

Как уже сообщалось, более 200 сотрудников Латвийского телевидения (LTV) и Латвийского радио (LR) подписали письмо правлению Латвийского общественного медиа (LSM), выступив против постепенной замены исторических брендов LTV и LR новым брендом LSM, а также против объединения служб новостей. Об этом агентству LETA сообщили сотрудники LTV и LR.

Авторы письма отмечают, что правление уже начало внедрение нового бренда LSM, называя его «материнским брендом» общественного медиа. Однако, по их мнению, это приведет к постепенному вытеснению бренда Latvijas Radio, который в прошлом году отметил свое 100-летие, и бренда Latvijas Televīzija, отпраздновавшего 70-летний юбилей. Сотрудники подчеркивают, что LTV и LR — это не просто корпоративная идентичность, которую можно объединить или постепенно ликвидировать.

Они также указывают, что с здания LTV на Закюсале уже демонтирована вывеска «Latvijas Televīzija», причем сотрудников об этом заранее не информировали, и возвращать ее не планируется. На встрече с редакцией новостей LTV руководство подтвердило, что с здания на Домской площади исчезнет и вывеска «Latvijas Radio».

Смена названий каналов запланирована на конец года, после выборов в Сейм, а новые варианты их идентичности сотрудникам намерены представить в июле. Изменения уже заметны и в социальных сетях: на странице ltv.lv в Facebook в логотипе появились буквы «LSM», а в опубликованных вакансиях используются обозначения «LSM televīzija» и «LSM radio».