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Это варварство какое-то! Министр культуры в шоке от решений SEPLP

Редакция PRESS 18 июня, 2026 21:36

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Edijs Pālens/LETA

«То, что Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) не смог обсудить процесс смены бренда с сотрудниками общественного медиа, а также варварское срывание исторических букв LTV со стены здания на Закюсале стало для меня неприятным сюрпризом. Так же, как и своеобразная интерпретация решения Конституционного суда со стороны SEPLP, которая фактически является попыткой сохранить присутствие русского языка в общественном медиа. Эти процессы вызывают множество вопросов», — так министр культуры Наурис Пунтулис прокомментировал в Facebook одну из самых обсуждаемых тем последних дней.

Как уже сообщалось, более 200 сотрудников Латвийского телевидения (LTV) и Латвийского радио (LR) подписали письмо правлению Латвийского общественного медиа (LSM), выступив против постепенной замены исторических брендов LTV и LR новым брендом LSM, а также против объединения служб новостей. Об этом агентству LETA сообщили сотрудники LTV и LR.

Авторы письма отмечают, что правление уже начало внедрение нового бренда LSM, называя его «материнским брендом» общественного медиа. Однако, по их мнению, это приведет к постепенному вытеснению бренда Latvijas Radio, который в прошлом году отметил свое 100-летие, и бренда Latvijas Televīzija, отпраздновавшего 70-летний юбилей. Сотрудники подчеркивают, что LTV и LR — это не просто корпоративная идентичность, которую можно объединить или постепенно ликвидировать.

Они также указывают, что с здания LTV на Закюсале уже демонтирована вывеска «Latvijas Televīzija», причем сотрудников об этом заранее не информировали, и возвращать ее не планируется. На встрече с редакцией новостей LTV руководство подтвердило, что с здания на Домской площади исчезнет и вывеска «Latvijas Radio».

Смена названий каналов запланирована на конец года, после выборов в Сейм, а новые варианты их идентичности сотрудникам намерены представить в июле. Изменения уже заметны и в социальных сетях: на странице ltv.lv в Facebook в логотипе появились буквы «LSM», а в опубликованных вакансиях используются обозначения «LSM televīzija» и «LSM radio».

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