Детишки молодцы, постарались! Сдали в утиль 340 кг батареек

Самыми активными образовательными учреждениями края по сбору батареек стали:

Зилупский детский сад — собрано 100 кг батареек;

Карсавский детский сад «Тауренитис» — 90 кг;

Малнавский детский сад «Сиеназитис» — 60 кг;

Лудзенский детский сад «Наминьш» — 49 кг;

Лудзенская городская средняя школа — 37 кг.

В рамках кампании школьники также собирали мелкую электронику. Самым активным участником в этой категории стала Лудзенская городская средняя школа, собравшая 32,2 кг мелкой электротехники.

Всего в кампании «Чистой Латвии» в этом учебном году приняли участие более 440 учебных заведений со всей страны. Было собрано 44,8 тонны использованных батареек и 7,5 тонны мелкой электротехники.

Таким образом, более 52 тонн опасных для окружающей среды отходов не попали на свалки или в природу, а были переданы на безопасную переработку.