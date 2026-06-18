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Детишки молодцы, постарались! Сдали в утиль 340 кг батареек

Редакция PRESS 18 июня, 2026 18:12

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Несколько учащихся образовательных учреждений Лудзенского края в этом учебном году активно участвовали в организованной компанией «Zaļā josta» экологической кампании «Чистой Латвии» (Tīrai Latvijai), помогая собирать использованные батарейки и мелкую бытовую электронику для переработки.

Самыми активными образовательными учреждениями края по сбору батареек стали:

Зилупский детский сад — собрано 100 кг батареек;
Карсавский детский сад «Тауренитис» — 90 кг;
Малнавский детский сад «Сиеназитис» — 60 кг;
Лудзенский детский сад «Наминьш» — 49 кг;
Лудзенская городская средняя школа — 37 кг.

В рамках кампании школьники также собирали мелкую электронику. Самым активным участником в этой категории стала Лудзенская городская средняя школа, собравшая 32,2 кг мелкой электротехники.

Всего в кампании «Чистой Латвии» в этом учебном году приняли участие более 440 учебных заведений со всей страны. Было собрано 44,8 тонны использованных батареек и 7,5 тонны мелкой электротехники.

Таким образом, более 52 тонн опасных для окружающей среды отходов не попали на свалки или в природу, а были переданы на безопасную переработку. 

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