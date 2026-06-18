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Рютте: Сокращения США в НАТО вступают в силу немедленно

© Deutsche Welle 18 июня, 2026 18:26

Мир 0 комментариев

Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Планы США по сокращению военного присутствия в Европе вступают в силу немедленно, заявил генсек НАТО. Европейским союзникам придется наращивать усилия, чтобы заполнить военный потенциал в сдерживании.

Планы США по сокращению военного присутствия в Европе вступают в силу немедленно, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе в четверг, 18 июня. Одновременно он подчеркнул, что европейцам необходимо нарастить усилия, чтобы восполнить военный потенциал в сфере сдерживания.

Рютте неоднократно указывал, что речь идет о сокращениях в рамках планировочного инструмента - Nato Force Model, тогда как в случае войны все союзники, включая США, приложат максимальные военные усилия. "Если будет война, мы все выйдем на предел возможностей, чтобы убедиться, что сможем вести войну", - пояснил он.

С помощью так называемой Nato Force Model в альянсе определяется, какие государства-члены должны держать наготове то или иное количество сил и возможностей и как быстро они должны быть доступны. Еще накануне Рютте подтвердил, что США в дальнейшем будут держать в готовности меньший объем военных возможностей для сдерживания и обороны под командованием НАТО.

Рютте о более сильной Европе в НАТО

"Все это вертится вокруг НАТО 3.0. Более сильная Европа в более сильном НАТО, которую мы выстраиваем", - заявил Рютте журналистам. По его словам, европейские союзники уже восполняют часть возможностей или почти достигли цели, тогда как в других сферах необходима "дополнительная работа".

На саммите в Гааге в июне 2025 года государства-члены НАТО договорились к 2035 году довести расходы на военные нужды до не менее 3,5 процента ВВП, а также дополнительно выделять 1,5 процента ВВП на расходы, связанные с обороной. Прежде целевой показатель составлял 2 процента.

Глава Пентагона призвал союзников к честности

Министр обороны США Пит Хегсет призвал всех союзников по НАТО выполнять согласованные цели по расходам на оборону. По его словам, многие страны выполняют обязательства, принятые на саммите НАТО в Гааге, но "некоторым предстоит сделать больше, и мы будем говорить об этом открыто".

Хегсет в присутствии Рютте заявил, что считает "важным, чтобы друзья были честны друг с другом". Он подчеркнул значимость дальнейших инвестиций в "оборонно-промышленную базу" для защиты "американских интересов", а также "силы НАТО и наших союзников".

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