Погода в пятницу: тепло и солнечно!

В некоторых районах Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди.

При слабом или умеренном ветре, дующем с запада и северо-запада, температура воздуха поднимется до +19–+24 градусов.

В пятницу в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с легким западным ветром, который затем сменится на северный. Температура воздуха поднимется до +23 градусов, но у моря не превысит +20 градусов.

Погодные условия определяются областью высокого давления. Атмосферное давление составляет 1014-1017 гектопаскалей на уровне моря.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. Не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами длительное время в период с 11:00 до 16:00.